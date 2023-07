Itt nem éttermek vannak, hanem itatóhelyek

Se kiköpni, se lenyelni nem tudja Erzsébetváros polgármestere a VII. kerület záróra rendeletéből eredő helyzetet. Erre utal legalábbis, hogy a városrész civil képviselőjének ezzel összefüggő előterjesztéseit különböző okokra hivatkozva még napirendre sem engedte venni a júniusi testületi ülésen. Garai Dóra

egyrészt az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendeletet-,

másrészt az önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló rendeletet akarta módosítani.

Niedermüller Péter pártja, a Demokratikus Koalíció már korábban bejelentette, hogy a 2024-es önkormányzati választáson Erzsébetvárosban ismét őt jelöli polgármesternek. A választás egy napon lesz az európai parlamenti választásokkal, e két aktus pedig kétféle elvárást támaszt a bulinegyeddel kapcsolatban. Míg a polgármesternek az (egyre fogyatkozó számú) helyben lakó nyugalmát és kulturált lakhatási körülményeit kellene biztosítania, addig pártja listás EP-választási sikere érdekében a színes, befogadó, fiatalos és pezsgő Erzsébetváros képét kellene sugároznia. Bár kompromisszumos javaslatként korábban felmerült a hétköznapokra érvényes éjféli zárás, mára bebizonyosodott, hogy e két érdek összeegyeztethetetlen. A választásokig hátralévő kevesebb mint egy évben nem szolgálná a városvezetés érdekét, ha a meglehetősen megosztó "bulinegyed-ügy" tematizálná a helyi közbeszédet.

2019 nyarán Niedermüller Péter még a Népszavának úgy fogalmazott: " A lakók éjféli zárást szeretnének, ami teljesen érthető. Mi is ezt támogatjuk." Aztán megszületett a kritériumrendelet, és felállt egy testület is, amely a számolatlanul érkező lakossági panaszok nyomán igyekezett valamiféle megoldást találni az éjszakai dorbézolással járó kellemetlenségek csillapítására. Sikertelenül, amit az is jelez, hogy a rendeletet kidolgozó, és egyben a munkacsoportot vezető alpolgármester lemondott.

Az éjféli kötelező zárás alól is szinte minden szórakozóhely mentesült ami oda vezetett, hogy mára több mint 200 mulató vonzza a nagyjából fél négyzetkilométeres területre az alacsony színvonalú szórakozásra vágyó turistákat.

A Liszt Ferenc tértől eltekintve alig akad a VII. kerületben olyan hely, ahová egy középosztálybeli pár nyugodtan be tudna ülni vacsorázni. Itt nem éttermek vannak, hanem itatóhelyek, amelyek a kiállított számlák szerint még veszteségesek is, így az államnak működésükből nincs haszna. De nincs az önkormányzatnak sem, amelynek 900 millió forint körüli összegbe kerül az állandó takarítás, miközben a mulatót üzemeltető cégek ennek csak a töredékével járulnak hozzá a költségekhez – magyarázzák a dühös helyiek. Az Élhető Erzsébetváros Egyesület egyenesen úgy fogalmaz: "a polgármester és koalíciója nem a VII. kerületi lakosságot, hanem a kocsmatulajdonosok érdekeit képviseli."

Kikényszerített probléma felvetés

Az előző hónapban ugyan még sikerült adminisztratív úton a szőnyeg alá söpörni a témát, az Élhető Erzsébetváros civil politikusa a Fidesz négy képviselőjének támogatásával azonban rendkívüli testületi ülés összehívásával kényszerítette ki, hogy legalább beszélhessenek a problémáról. Ezt már a polgármester nem tudta elkerülni (az önkormányzati törvény szerint 15 napon belül köteles összehívni a közgyűlést, ellenkező esetben ezt a kormányhivatalé tette volna meg helyette).

A mai napra összehívott rendkívüli ülésen a 15 fős testületből 10 képviselő és számos dühös lakó jelent meg az ülésteremben. A napirend Garai Dóra két javaslatából állt.

A független várospolitikus az érintett terület lakossága érdekében azt szerette volna elérni, hogy a vendéglátóhelyek éjszakai nyitva tartásában ugyanolyan szabályozás legyen, mint az összes többi budapesti kerületben.

Jelenleg ugyanis több mint 200 hely lehet nyitva éjfél után, dacára az ennek a "szigorú feltételeket" szabó, kritériumrendeletként emlegetett helyi előírásnak.

A másik javaslata arra vonatkozott, hogy az éjszakai vendéglátóhelyektől befolyó önkormányzati bérleti díj-bevétel 20 százalékát a mulatók működését elszenvedő társasházak kaphassák meg kompenzációként. Szücs Balázs alpolgármester a vitát egyenesen azzal akarta rövidre zárni, hogy a felvetésnek semmi értelme nincs.

Az előző önkormányzati ciklusban, még Vattamány Zsolt polgármestersége idején sikerült a helyieknek kiharcolniuk, hogy önkormányzati tulajdonú bérleményben ne lehessen vendéglátóhelyet működtetni. A most hivatalban lévő testület ezt a szabályt eltörölte.

A történelmi zsidónegyed épített és kulturális örökségét súlyosan veszélyezteti, a formailag lakóövezeti besorolású területet pedig lakhatatlanná teszi az elégtelen szabályozás – hangsúlyozta az Élhető Erzsébetváros Egyesület. A problémákat felvető, mai rendkívüli testületi ülésen, a szóban forgó két javaslatot végül a városvezetői oldal tartózkodó szavazataival eredményesen elsüllyesztette.

A bulinegyeddel kapcsolatos két előterjesztés tartalmáról megkérdeztük a városvezetés álláspontját is, akik későbbre ígértek választ. Amennyiben megérkezik, cikkünket bővítjük.

(Borítókép: Niedermüller Péter. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)