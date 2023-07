Egy váci férfi nem száll le egy Pest vármegyei rendőrről

„Nem száll le kollégánkról az a 29 éves váci férfi, akiről így mi is kénytelenek vagyunk időről időre gondoskodni” – olvasható a Pest vármegyei Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán.

Mint írják, hol kábítószert rak társuk autójának szélvédőjére, hol kiszúrja a kerekeit, legutóbb egy általa rendszeresen ismételt szlenget vésve rondította el a karosszériát. Tette mindezeket azért, mert meggyőződése, hogy múltja miatt a rendőrség kollégája állandóan szemmel tartja, és nem hagyja békén.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az ilyen típusú tetteit gyógyszereinek szedése helyett nagy dózisú alkohol benyakalása szokta előidézni – adhat-e ez felmentést tettére?

– teszik fel a kérdést.

A Pest vármegyei Rendőr-főkapitányság leszögezi, „egy társunk, családtagunk elleni, akár közvetlen, akár közvetett támadás finoman szólva is érzékenyen érint minket. Nem az életére törtek – és ezért hálát adunk –, de egy, embertársaink és vagyonaik védelmére, életek megmentésére, a bűn üldözésére felesküdött társunkat bármilyen formában is vegzálni: lássuk be, ez azért nagyon csúnya dolog.” Szerintük nem túlzás kijelenteni, ez megengedhetetlen.