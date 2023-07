Kóser kertkultúrát tanít Róna Tamás főrabbi a Szegedi Tudományegyetemen

Egyetemi tanárnak nevezte ki a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Róna Tamás főrabbit. Az egyedülálló oktatásnak köszönhetően a hallgatók kóser kertészetet is tanulhatnak. Izraelből már jelezték: tonnaszám vásárolnának fel kóser magyar uborkát.

A Szegedi Tudományegyetem szenátusa címzetes egyetemi tanár kitüntető címet adományozott a Mezőgazdasági Karon Róna Tamás főrabbinak. Az elismerést Rovó László, a SZTE rektora és Fendler Judit kancellár adta át.

A Rabbitestület és a Magyarhoni Zsidó Imaegylet (ZSIMA) elnöke az Indexnek elmondta: kinevezésével az SZTE a magyarországi zsidóság elismerését is kifejezi.

A professzor hozzátette: már tavaly elkezdődött a kóser kertkultúra oktatása magyar és angol nyelven az SZTE Agrártudományi Karán.

Szerinte a fiatal hazai és külföldi agrármérnökök ezzel lehetőséget kapnak, hogy a kertészeten keresztül bepillantást nyerhessenek a judaizmusba, valamint a zsidó szellemi értékekbe.

Izrael felvásárolná az Alföldön termelt uborkát

A magyarmezogazdasag.hu arról írt, hogy az izraeli piac tonnaszám venné fel a magyar kóser és a kommersz uborkát is. A Szegedi Tudományegyetem egyedülálló oktatásának köszönhetően többek között kóser uborkatermesztést is lehet majd tanulni. A Dél-Alföldön modern, 21. századi gazdaságok működnek, amelyek közül többen a külföldi piacra termelnek különböző fajta zöldségeket. Biztosan lennének olyan gazdaságok, amelyek ráállnának a kóser zöldségek termelésére is.

Róna Tamás főrabbi az Indexnek korábban úgy nyilatkozott, hogy a magyarországi zsidóság jelenleg új virágkorát éli. Szerinte a keresztény-zsidó párbeszéd egyre erősebb. A főrabbi szerint Magyarországon nem kell félni azért, mert valaki zsidó származású. Szerinte Franciaországban ez nem így van.

Nem titok, hogy ott a legnagyobb a bűnözési ráta, és a legszélsőségesebb antiszemita támadásokról is onnan érkeznek a híradások

– mondta el a főrabbi.