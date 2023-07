Borzasztóan drága lesz a magyarok kedvenc gyümölcse

„Négy nap alatt napi háromszáz látogató szinte mindent elvitt a fákról és alóluk is. Idén egyet-egyet találni néhány ágon, de ezen az öthektáros területen átlagosan 40–50 tonnát szoktunk szüretelni. Ez a szám talán idén eléri a 3 tonnát. Ezért meg sem hirdettük a Szedd magad! akciónkat” – mondta a Kisalföldnek Nagy Szabolcs, a győrszentiváni Nagy Család Gyümölcsöse egyik tulajdonosa.

Van néhány sárgabarackfajta, ami idén is jobban bírta a fagyokat, mint a bergarouge, de nálunk a virágzáskor elfagyott a termés legjava. Országos szinten rengetegen küzdöttek a fagyvédelemmel: pró­­­­bálkoztak gyertyázással, ventilátoros gépekkel, öntözéssel, ami iszonyat költség. Így az is tovább növelte az árakat. Mi növénykondicionáló szerekkel próbáltunk védekezni, ami a fák fagytűrő képességét növeli. Domborzatilag más módszer nem is jöhetett szóba