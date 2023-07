Újabb részletek derültek ki a Kétpónál történt vonatbalesetről

Újabb részletek derültek ki arról a vonatbalesetről, amely Kétpónál történt. Az M1 helyszíni tudósítója azt mondta, hogy az egyik vagonból veszélyes anyagok szivárogtak ki, és javában zajlanak a munkálatok a helyszínen. Az is kiderült, hogy a vonaton összesen mekkora mennyiségben voltak veszélyes anyagok.

Mint megírtuk, a 12 vagonból álló tehervonat vasárnap Tiszatenyő és Mezőtúr között a békéscsabai vonalon siklott ki. Összesen a vonat hat vagonja hagyta el a pályát, és azt is tudni lehet, hogy a

a HAT VAGONBÓL ÖTBEN FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES ANYAGOT SZÁLLÍTOTTAK.

Sérültekről nem számoltak be, de a baleset miatt a Keleti pályaudvar–Békéscsaba-vasútvonalon napközben szünetelt a közúti és a vasúti forgalom is.

40 tonna veszélyes anyag, több kilométeres lezárás

A köztévé online honlapján azt írták, hogy az M1 információi szerint valószínűleg műszaki hiba miatt siklott ki több vasúti teherkocsi Kétpónál.

A csatorna tudósítója, Tálas László a helyszínen arról számolt be: a szakértők szerint a műszaki hibát előre jelezhette az, hogy a veszélyes, éghető anyagot szállító vagonok egyikéből

már a baleset előtt is kiszivároghatott valami.

A tudósító szerint a kiszivárgott veszélyes anyag a baleset helyszíne előtti szakaszon begyújtotta az aljnövényzetet is. A tűzoltók azóta lokalizálták, majd eloltották a tüzet, de az anyag még a baleset után is szivárgott a vagonból. A szakértőknek tehát nemcsak a vonat kisiklásának körülményeit, hanem ezt a szivárgást is meg kell vizsgálniuk.

A műszaki mentést a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja, és a helyszínen van a katasztrófavédelmi mobil labor is. Egyelőre vizsgálják, hogy mi történt, de az már biztos, hogy

körülbelül 40 tonna olyan anyag van a szállított rakományban, ami veszélyt okozhat.

A katasztrófavédelem korábban azt közölte, hogy két vagonban környezetre veszélyes anyagnak minősülő, folyékony rovarölő szert szállítottak. Az M1 helyszíni tudósítója délután azt mondta, hogy a rovarölő anyagok mellett „többcélú ipari vegyi anyagok” is a vonaton lehettek, és kiszivároghattak.

A tudósító beszámolt arról, hogy nemrég a vízügy szakemberei is a helyszínre érkeztek, amiből valószínűsíthető, hogy a kiszivárgott anyag még a talajvízre is káros lehet. A levegőben is drónok vannak, amelyekkel a baleset környékén lévő, nehezen megközelíthető területek vizsgálatát végzik, illetve méréseket – tette hozzá.

Az M1 tudósítója szerint beszédes az is, hogy több kilométerre lezárták a közutat is.

„Azt mondták, hogy ha begyullad ez az anyag itt a sínpályán, akkor nagyon komoly gondokat okoz. Eddig szerencsére ez még nem történt meg” – tette hozzá Tálas László.

Még jó ideig szünetelhet a forgalom

Váczi Viktor, a MÁV helyettes szóvivője mindeközben azt mondta, hogy a helyreállítás hosszabb ideig tarthat. Az érintett szakaszon a közlekedés leghamarabb hétfő hajnalban állhat helyre,

de elképzelhető, hogy ennél is több időre lesz szükség.

Délután az MTI azt is közölte, hogy a baleset helyszínéről sajtótájékoztatót tart Mondi Miklós, a MÁV Zrt. szegedi területi pályavasúti igazgatója. Erről a sajtótájékoztatóról cikkünk elkészültéig nem érkezett hír, de ha ez megtörténik, frissítjük írásunkat.

(Borítókép: police.hu)