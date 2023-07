Kiderült, mennyibe kerülhet idén az augusztus 20-i tűzijáték Budapesten

Jávor Benedek, a Párbeszéd – Zöldek politikusa közölte, adatigénylést nyújtottak be, hogy kiderüljön, mennyibe kerül idén az augusztus 20-i tűzijáték. Az igénylésre már meg is érkezett a válasz.

A napokban derült ki, hogy idén megközelítőleg 40 ezer pirotechnikai és mintegy 800 drónnal készülnek Európa legnagyobb tűzijátékára. Az előző évben több városban is úgy döntöttek, hogy inkább lemondanak a látványosságról.

Abból a beszámolóból nem derült ki, hogy mindez mennyibe kerül, ezért a Párbeszéd adatigénylést nyújtott be. Jávor Benedek megkérdőjelezte, hogy „miközben az ország gazdasága nincs túl jó állapotban”, valóban szükség van-e „Európában a legnagyobb és legdrágább” tűzijátékra, amely a környezetet is szennyezi, és az állatokat is megriasztja.

A politikus azt mondta, hogy az adatkérésre már meg is kapták a választ:

magára a tűzijátékra nettó 1,4 milliárd forintot, az azt kísérő ünnepségsorozatra pedig több mint nettó 10 milliárdot költenek el idén.

A tavalyi augusztus 20. költsége nagyságrendileg hasonló volt: akkor 10,3 milliárd forintot költöttek el összesen a tűzijátékra, kísérő rendezvényekre.

A politikus szerint az utóbbi összeg javát fellépőkre, hang- és színpadtechnikára költik, valamint Balásy Gyula New Land Media nevű cége is rengeteg hirdetési megrendelést kap (a vállalat korábban is komoly részt vállalt a kormányzati plakátkampányban). Ezenkívül a Garancsi Istvánhoz köthető Visual Europe rendezvénytechnikás cég is komoly szerződéseket kapott.

Nem biztos, hogy ennyivel megússzuk

Jávor Benedek azt is hozzátette, hogy a fenti, csaknem 12 milliárdos összeg csak egy előzetes becslés,

és akár még ennél sokkal többe is kerülhet az ünnepség.

A politikus szerint ugyanis az állami rendezvényszervező 50 milliárdos keretösszeget szabott meg a rendezvénysorozatra, arra az esetre készülve, hogy a költségek nőhetnek. Minimumként viszont előírták azt, hogy az előre kalkulált összeg 70 százalékát mindenképp el kell költeni.

Itt lenne az ideje, hogy egy szolidabb és a környezetet jobban kímélő módon ünnepeljük az államalapításunk ünnepét!

– írta Jávor Benedek, aki szerint e célból már online aláírásgyűjtés is indult.