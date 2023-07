Ahogy az Index beszámolt róla, nemrég több könyvet is lefóliázott a Libri, miután az LMBTQ-témájú könyveknek meg kellett felelniük a gyermekvédelmi törvény előírásainak. Tavasszal a fogyasztóvédelmi hatóság több könyvesbolthálózatot is pénzbírsággal sújtott, amiért nem megfelelő helyen kínálták a jogszabály hatálya alá eső kiadványokat.

Hadházy Ákos szombaton egy Facebook-bejegyzésben háborodott fel, hogy már a Harry Potter-könyveket is befóliázva árulja a Libri. Orbán Balázs vasárnap reagált a független országgyűlési képviselő állítására.

Hadházy Ákos, a sunyi, sompolygó róka megint hazudozik összevissza: szerinte a Harry Pottert gyermekvédelmi okokból csomagoltatja a Libri, miközben a napnál is világosabban látszik (még az általa feltöltött képből is), hogy nagy értékű, külföldi könyvről van szó, amit a piaci szokásoknak megfelelően mindig így védenek a sérüléstől

– írta közösségi oldalán a miniszterelnök politikai igazgatója, aki egy fotót is megosztott a fóliázatlan, magyar nyelvű Harry Potter-könyvekről.

A két politikus közötti szócsata Orbán Balázs bejegyzése alatt folytatódott.

Hadházy szerint „a Libri is megerősítette, hogy a Harry Potter is gyanús”. Hozzátette, hogy most „magyarázkodnak minden egyes fólia miatt”, mivel sok könyv járt hasonlóan.

Hogy ennyire sietett reagálni, arra utal, valahol mélyen szégyelli azt a törvényt, amelyik lehetővé teszi, hogy ilyen gyalázat megtörténjen

– reagált hozzászólásban Hadházy Ákos.

A válaszreakció ezúttal sem maradt el a kormányfő tanácsadójától. Mint írta, „Hadházy szándékosan nem mondott igazat, és ezzel a saját választóit is megtévesztette”.

Nem lenne egyszerűbb bocsánatot kérni ahelyett, hogy újabb bugyuta elméleteket kreál? (…) A verdikt pedig nem attól függ, hogy Hadházy méltóságos úr kegyeskedik-e a hatályos törvényeket jó törvényeknek minősíteni, vagy sem

– írta a bejegyzése alatt Orbán Balázs.

