Elfogynak a közmunkások, van, ahol már a polgármester nyírja a füvet

Lassan teljesen elfogynak a közmunkások a településekről, így már több helyen is a polgármester kénytelen füvet nyírni.

Egyre kevesebb a településeken a közmunkás, mert nem vonzó a havi 77 ezer forintos jövedelem. De az is problémát jelent, hogy sokan elhelyezkedtek a munkaerőpiacon. Mezőcsokonyán már olyan kevés a közmunkás, hogy időnként a polgármesternek is be kell állnia dolgozni az önkormányzat körüli munkálatokba – derült ki az ATV Híradó riportjából.

Ez azért van, mert nincs elég közhasznú munkásunk, aki elvégezze az ilyen feladatokat. Vagy ha ne adj' isten elmegy szabadságra vagy táppénzre, hát akkor a fű, az nem áll meg a növésben. Úgyhogy ha egy hétig táppénzen van valaki, akkor a füvet vágni kell, nincs mese

– fogalmazott Vallér Péter, Mezőkocsonya polgármestere.

De Alsóbogáton is kénytelen volt a polgármester kistraktorra ülni és füvet nyírni. Elmondása szerint az utóbbi egy–két évben már teljesen elfogytak a segítői. Süle Tibor szerint a probléma már a nagyobb településekre is egyre inkább jellemző, és azért minden esetben a polgármester sem tudja nyírni a füvet.



Hozzátette, hogy akik még ott maradtak, szinte vért izzadnak, hogy elvégezzék a feladatokat, de van olyan is, hogy karbantartások maradnak el a munkaerőhiány miatt.