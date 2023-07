Berobbantotta a balatoni strandszezont a kánikula

Július második hetében megérkezett az igazi strandidő. A fürdőzéshez a magas vízállás, a kiváló vízminőség és a jó idő is kedvet csinált a Balatonon. A hétvégén beköszönő kánikulának köszönhetően megugrottak a szállásfoglalások, az egynapos látogatások száma és benépesültek a strandok is. A tiszta víz és a rekordmagas vízállás nem csak a fürdőzőknek, a hajózásnak is kedvez – rengetegen használják a balatoni kompokat.