Orbán Viktor: Vért izzadtam, hogy megoldjuk ezt a problémát

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök kora este közösségi oldalán jelentette be, hogy a szokásos péntek reggeli időben ad interjút július 14-én a Kossuth rádiónak, azonban a helyszín változik, ugyanis Sopronból fog jelentkezni. Itt van ugyanis a kihelyezett kormányülés, amely péntek délben fejeződik be.

– mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Szerinte teljesen más jövő vár a magyarokra, ha van, illetve, ha nincs háború. Szerinte a Nyugat háborút akar.

– jelentette ki a miniszterelnök. Úgy látja, a kormánynak van egy terve, amely segít ebben. Ezek közé sorolta az árfigyelő rendszert, amelyet szerinte több százezren használnak, valamint a kötelező akciózást is.

A migráció kérdése is szóba került az interjúban. Szerinte „Brüsszelben egy késeléses megbeszélésen úgy döntöttek, hogy bevezetik a kötelező migránskvótát”. A miniszterelnök szerint, „ha engedelmeskednénk Brüsszelnek, akkor migránsgettót kéne létrehozni Magyarországon”.

Szerinte van még egy közvetlen fenyegetés Brüsszelből, ugyanis, mint mondta, minden évben kiadják, mit kéne a gazdaságoknak tenniük, változtatni. Szerinte ebben vannak értelmes dolgok, de sok az értelmetlen is.

– vélekedett Orbán Viktor. Úgy véli, Brüsszel a rezsicsökkentés eltörlését javasolja, de a kormány arról tárgyal, hogyan nem fogják eltörölni azt.

„Értsük meg Zelenszkijt, képzeljük magunkat a helyébe. A népe megmaradásáért küzd, csak a saját szemüvegén keresztül nézi a konfliktust, meg akarja védeni a népét” – fogalmazott Orbán Viktor. Azonban szerinte, ha az ukrán elnökre hallgatnánk, „benne lennénk a harmadik világháborúban”.

– vélekedett a kormányfő, aki emlékeztetett: Ukrajnát nem vették fel a NATO-ba, mert háborúban áll.

Az ukránok kommunikációs és érintkezésstílusát azonban szokatlanként jellemezte a miniszterelnök. „Ha bajban vagy és segítséget kérsz, viselkedj rendesen” – mondta.

– mondta Orbán Viktor. Kijelentette, aki fegyvereket szállít, az benne van a háborúban.

A miniszterelnök ugyanakkor megjegyezte, attól függetlenül, hogy nem vették fel Ukrajnát a NATO-ba, a békéhez nem kerültek közelebb.

– jelentette ki, emlékeztetve, hogy Washington kazettás bombákkal erősíti az ukránok arzenálját. „Abban a keresztény világban, amibe tartozunk, a béke és a tűzszünet a legfontosabb” – vélekedett. Szerinte minél hamarabb békét kellene teremteni, ugyanis a kárpátaljai magyarok életveszélyben vannak.

Orbán Viktor emlékeztetett arra is, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Joe Biden véget vethet a háborúnak. Ezzel a miniszterelnök is egyetért, azonban nem érti, miért nem teszi. „Ha az Egyesült Államok azt mondaná, békét akar, az holnap reggelre bekövetkezne” – vélekedett. Azonban szerinte a NATO-csúcson sem érkezett válasz arra, hogy miért nem akar békét Washington.

A legfrissebb adatok szerint 20,1 százalékos az infláció, Orbán Viktor úgy véli, jó pályán haladunk, csökkenő tendenciát mutatnak a számok. Emlékeztetett, decemberre vállalták az egy számjegyű infláció elérését,

de ez akár egy, másfél hónappal korábban is elérhető.

A miniszterelnök szerint a rezsicsökkentést érdemes úgy elfogni, hogy minden család havi 181 ezer forintot kap; úgy véli, ha ez nem lenne, annyival kevesebb pénzből kellene élniük. Ezért tartja fontosnak, hogy kitartsanak mellette.

Orbán Viktor szerint migráció ügyében Magyarországnak kizárólag a saját tapasztalataira szabad hagyatkoznia. „Fel kell idézni a röszkei eseményeket, hogyan meneteltek százezrével Magyaroroszágon, ellepték a Nyugati pályaudvart” – fogalmazott.

– jelentette ki. Úgy véli, az egyetlen megoldás az, ha nem is engedjük be őket az Európai Unió területére. Véleménye szerint a magyar modellt kell követnie az EU-nak, és ezért „néznek irigykedve” a magyarokra azok az országok, amelyeket elárasztanak a migránsok.

A kormányfő elmondta, a magyar modellt védik, az új szabályok azonban ezt lerombolnák, de „nem ülünk ölbe tett kézzel”. Mint mondta, Brüsszel ezt a modellt nem tartja helyesnek.

Engedjük be a migránsokat, hadd lépjenek be az EU területére, hogy szabadon mozoghassanak. Ha elbírálták a kérvényüket, akkor jó, ha nem, akkor nem lehet elküldeni őket. A magyarok három perc alatt kipenderítenék őket. Mi döntjük el, hogy kit engedünk be. Vért izzadtam, hogy bezárjuk a menekülttáborokat, végre megoldottuk a problémát, és ezt vissza akarják hozni