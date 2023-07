Vízen és a föld felett is átkelhetünk a hétvégén Budapesten

A We Love Budapest programajánlója szerint a fülledt nyári idő ellenére sem hagynak alább a frissítő fővárosi programok a hétvégén. A hőséget vízközelben is könnyebb elviselni, így jó választás lehet a Budapest-átevezés, de Dél-Amerika hangulatába is betekintést nyerhetnek az érdeklődök a Távoli kultúrák fesztiválján.

Július 15., szombat

Távoli kultúrák fesztiválja – Dél-Amerika: Nem telhet el nyár a Zene Házában saját minifesztivál nélkül – a 2023-ban indított Távoli kultúrák fesztiválja első állomása a nyitóévben: Dél-Amerika. Mit jelent ez? Elsősorban ellenállhatatlanul jó zenéket, forró hangulatot és táncot, minden mennyiségben. Még mindig elsősorban két legendás zenekart, akik Dél-Amerikából érkeznek Budapestre.

A szombati napon a perui chicha hetvenes évek óta meghatározó pszichedelikus formációja, a Los Wembler’s de Iquitos, vasárnap a kolumbiai joropo egyik alapzenekara, a Cimarrón táncoltat. De rajtuk kívül is garantált a széles mosoly és a latin örömzene a salsától a cumbiáig: a Los Orangutanesszel, a Los Andinosszal, a Stefánia Allstarsszal (Salsa a Parkban), a Litumával és a DJ Gandharva & Von Yodi párossal.

Gyertyaúsztatás Szentendrén: Idén is megtartják a látványos szentendrei gyertyaúsztatást. A Duna ilyenkor romantikus fényekben pompázik, a folyón úszó gyertyák pedig táncoló szentjánosbogarakra emlékeztetnek. A hangulatot koncert és táncház teszi teljessé: 20 órától Szalonna és a bandája zenél, majd 22:00-től, az úsztatás után, szintén ők húzzák a talpalávalót a Dunakorzón.

Libegők Éjszakája: Nyolcadik alkalommal vehetünk részt idén a Libegők Éjszakáján, július 15-én, 19 és hajnali 1 óra között. Az országban hat helyszínen, Budapesten a Zugligeti Libegőnél tapasztalhatjuk meg, hogy milyen a csillagok alatt és a fák fölött libegőzni.

Július 16., vasárnap

Reigl Judit: Haláltánc: Reigl Judit születésének századik évfordulója alkalmából a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria bemutatja az 1945 utáni európai képzőművészet kiemelkedő alakjaként ünnepelt mester utolsó rajzsorozatát. Az eddig soha nem látott grafikai anyag Reigl életének páratlan képes krónikája, amely úgy összegzi termékeny éveit, ahogyan csak a halál kapujából visszatekintve lehet.

Reigl látásmódját jórészt a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében fiatalon felfedezett remekművek határozták meg – utolsó kívánságát teljesítik tehát azzal, hogy rajzait a gyűjteményben található kedvenc festményeivel együtt szerepeltetik.

Budapest-átevezés – Óbudáról Újbudára: Július 16-án vízre szállhatunk, és átkelhetünk a városon úgy, ahogy nem igazán szoktunk. A Római-parton lévő Béke Csónakháztól indulunk, és 17 órára érünk be a Dürer Kertbe. Az eseményen bármilyen alkalmas vízi járművel részt lehet venni, legyen az kenu, tengeri kajak, kielboat, párevezős, SUP. Ha azonban nincs saját hajónk, itt is tudunk kölcsönözni.

Vasárnap esti grillezés: Nyáron az egyik kedvenc időtöltés a grillezés. Sajnos nem minden társaságnak van olyan tagja, akinél kivitelezhető a dolog, de ezen lehet segíteni. Egy korábbi cikkünkben jó pár budapesti helyet gyűjtöttünk össze, ahol nagy csapattal lehet grillezni, és a grilleznivalón túl mást nem is kell magunkkal vinnünk.