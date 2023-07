Elkezdődött a Budapest Pride

Cikkünk frissül!

Többezres tömeg indult meg a Városligetből az Oktogon felé délután háromkor. Sokan lengetnek szivárványos zászlókat vagy napernyőket. Magyar és nemzetközi résztvevőkből sincs hiány, a tömegben angol, német, spanyol és olasz nemzetiségűek is feltűnnek.

Voltak, akik táblákra írták politikai mondanivalójukat, úgy haladnak végig a menettel. Ilyen például: „A szabadság nem bántja a gyereked, de az egódat lehet”, de van, aki „ingyenölelés” táblákkal a nyakában követi a tömeget. Volt olyan, aki jól kifejezve a Pride hangulatát Live loud, love proud feliratú pólóban vonult. Az egyik kamionon feltűnt Steiner Kristóf is, aki lenge, világos színű ruhában teremtett hangulatot, miközben Bonnie Tyler Holding Out for a Hero című slágere bömbölt a hangfalakból.

Többen jelmezt húztak, volt indián nagyfőnök tolldíszben, de cicajelmezből is van néhány, valamint sokaknál előkerültek a színesebbnél színesebb parókák is. A menet halad az Oktogon felé. Azt követően Karácsony Gergely mond beszédet a résztvevőknek.

Pert fontolgatnak a Pride szervezői a Médiatanács ellen

A 2023-as Pride-on körülbelül annyian vesznek részt – 35 ezren –, mint a tavalyin – nyilatkozta az Indexnek Majercsik Johanna sajtószóvivő. Eddig semmilyen atrocitás nem történt, de a szervezőknek tudomásuk van arról, hogy négy helyszínre jelentkeztek be ellentüntetők:

az Oktogonnál,

a Műcsarnoknál,

a Dózsa György út és a Délibáb utca sarkánál, valamint

a Király utca és a Felsőerdősor utca sarkánál.

Elmondása szerint azonban a szervezők nem számítanak komoly atrocitásokra, ugyanis csupán 10-20 fő várja majd őket ezeket a pontokon ellentüntetőként. Majercsik Johanna elmondta, felháborítónak tartja, hogy a Médiatanács nem engedélyezte az RTL Klubnak, hogy főműsoridőben sugározza a Pride reklámfilmjét. Szerinte „ennél finomabban nem lehetett volna erről a közösségről beszélni”. Hozzátette:

a jövő héten tanácskoznak a jogászokkal, hogy csatlakozzanak-e az RTL által indított perhez.

Politikai pártok is képviseltetik magukat

A Budapest Pride-on több politikai párt is képviselteti magát: a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd – a Zöldek Pártja és a Momentum Mozgalom is. Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője facebookos videójában úgy fogalmazott:

Jó lenne, ha a Pride csak egy lenne a sok szabadon választható program közül, mint elmenni fesztiválozni vagy kiülni a parkba. De sajnos jelenleg még sokkal több ennél: egy szimbólum, egy üzenet, egy kiállás azért a Magyarországért, amelyben élni szeretnénk. Amely sokszínű, boldog, szabad

– mondta a politikus.

Kultúrharc és szivárvány

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Egyesült Államok, Németország és 36 másik ország nagykövetsége a szombati budapesti Pride felvonulás előtt közös nyilatkozatban szólította fel az Orbán-kabinetet, hogy védje meg az LMBTQ-emberek jogait, és törölje a diszkriminatív törvényeket. Mint ismeretes, az Orbán-kormány még 2021-ben fogadta el a törvényt, amely tiltja a homoszexualitás megjelenítését és népszerűsítését a 18 év alattiak körében.

Az Európai Bizottság korábban az Európai Unió Bíróságához fordult a törvény miatt, amelyet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szégyennek nevezett. A kormány szerint a jogszabály célja a gyermekek védelme, és nem az LMBT-közösséget célozza.

A Fővárosi Kormányhivatal júliusban 12 millió forintos fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Líra Kereskedelmi Kft.-vel szemben. Ennek oka, hogy a Heartstopper – Fülig Beléd Zúgtam (Szívdobbanás) című kiadványok forgalmazási körülményei nem voltak megfelelőek.

A vizsgálat megállapította, hogy az érintett könyvek homoszexualitást jelenítenek meg, ennek ellenére a gyermeknek szóló, ifjúsági irodalom körébe sorolt könyvek között helyezték ki azokat, és forgalmazásuk sem zárt csomagolásban történt.

