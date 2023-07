Féltékenységből ölhette meg barátnőjét az angyalföldi férfi

Mint arról az Index is beszámolt, csütörtök éjjel találtak rá egy 27 éves nő holttestére egy XIII. kerületi lakásban. A feltételezett elkövető, a 35 éves Türk Róbert Dániel ellen elfogatóparancsot adtak ki, miután az Életvédelmi Osztály nyomozói azonosították.

Egy nappal a tragédia után, pénteken bejelentés érkezett a rendőrségre, miszerint a XIII. kerületben látták a férfit a Fáy utca környékén, néhány kilométerre a gyilkosság helyszínétől. A rendőrség azonnal átfésülte a környéket, a férfit azonban nem találták meg.

A Blikk információi szerint a férfi a telefonját is kiiktatta: a készüléket és a SIM-kártyát is megsemmisíthette. Az áldozat barátai a lapnak elmondták, hogy a 27 éves Petra fél éve költözött haza Olaszországból, és bár nagyon szeretett utazni, tartós kapcsolatra vágyott. A férfival egy társkereső közösségi oldalon ismerkedtek meg néhány hónapja.

Azt is elmondták, hogy a párnak rengeteg közös programja volt, de korántsem volt felhőtlen a kapcsolatuk.

Az a férfi borzasztóan féltékeny volt. A baráti társaságból is igyekezett kivonni, kizárólag páros programokat szervezett, ami egy idő után zavarta Petrát

– fogalmazott az áldozat egyik ismerőse.

Hasonló információk érkeztek a rendőrségre is: ezek szerint a férfi szinte birtokolni akarta barátnőit, és még a régi ismerősöket sem tűrte meg a párja mellett, mindenkit elüldözött.

Az eset az áldozat családját is nagyon megviselte. A lap úgy tudja, hogy Petra nővére és szülei is nyugtatókkal próbálják tompítani fájdalmukat, azonban a súlyos beteg nagyszülőknek még nem mondták el, hogy mi történt. De az is kiderült, hogy a lány korábban már jelezte, hogy ez a kapcsolat nem az ő elvárásai szerint halad.