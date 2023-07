Akkora a munkaerőhiány, hogy már a Fülöp-szigetekről kell buszsofőröket toborozni

Kevés a pályakezdő, de aki mégis buszsofőrnek áll, gyorsan lemorzsolódik – erről beszélt Naszályi Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke az RTL Híradónak.

Ez egy általános európai uniós probléma, de Magyarországon fokozottan igaz, hiszen az alacsonyan tartott magyarországi bérek igen nagyszámú munkavállalót késztetnek arra, hogy menjenek külföldre

– fogalmazott Naszályi Gábor, aki szerint akik mégis vállalják a munkát, rendkívül leterheltek.

A csatorna beszámolója szerint azonban van, ahol akkora a hiány, hogy külföldről várnak sofőröket. Székesfehérvárra például 100 embert toboroz egy Fülöp-szigeteki munkaerő-közvetítő cég: tapasztalt munkavállalókat keresnek 250 ezer forintos fizetésért cserébe. Olyanok jelentkezését várják, akiknek van érettségijük és magasabbak mint 150 centiméter. Az álláshirdetéseket a Gulyáságyú Média vette észre először.

A sofőrhiányt a BKV-nál is érzik, éppen ezért egyszeri 500 ezer forintot adnak az új munkavállalóknak és az őket ajánló BKV-s dolgozóknak is. Buszsofőrjeik akár 730 ezer forintos átlagfizetést is kaphatnak, de az attól is függ, hogy milyen napszakban és mely napokon dolgoznak.

Száz főt azonnal tudnánk többletként alkalmazni. Körülbelül kétezer fő az állandó autóbuszvezető-létszámunk. Nem kritikus még a helyzet, el tudjuk látni a feladatunkat, de ahhoz, hogy a túlórák mértéke csökkenjen, hogy egy kicsit szabadabban tudjanak az emberek is tervezni az idejükkel, kellene még jó pár kolléga a rendszerbe

– mondta Szedlmajer László, autóbusz- és trolibusz-üzemeltetési vezérigazgató-helyettes.

Mint megírtuk, ősztől már B kategóriás, vagyis személyautóra érvényes jogosítvánnyal is lehet valaki buszsofőr, tehát szerezhet D kategóriás jogosítványt. Korábban ehhez egy C kategóriás vezetői engedélyre is szükség volt, amellyel tehergépkocsit lehet vezetni.