Rövid közleményben reagált a Belügyminisztérium arra a hírre, hogy 2000 pedagógus felmondott

„A Belügyminisztérium tájékoztatást kért a tankerületi központoktól a 2023. június 19-től közalkalmazotti jogviszonyt létesített pedagógusok létszámáról. Az összesítés szerint az állami fenntartású köznevelési intézményekkel 1 989 fő létesített határozatlan vagy határozott idejű munkaviszonyt” – tájékoztatta a Belügyminisztérium (BM) az Index szerkesztőségét.

Mint rövid közleményükben írták: a tárca az új munkavállalóknak sok sikert, eredményes nevelő, oktató munkát kíván. „A tankerületek folyamatosan bírálják el a beérkezett nagyszámú pályázatokat” – zárta a BM a kommünikét.

Tömeges felmondás

A Népszava ma arról írt, hogy több mint kétezren már be is adták a felmondásukat az utóbbi hónapokban a státusztörvény miatt, amit július 4-én fogadott el a parlament. A lap szerint a törvény miatt jövő januártól megszűnik a pedagógusok közalkalmazotti státusza, növekedhet a munkaterhelésük, és át is vezényelhetik őket más intézményekbe.

A lap hivatkozott az aHang online felmérésére, amelyben több mint ötezer pedagógus jelezte, hogy elhagyja a pályát a törvény bevezetése esetén. Továbbá a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) felé is több mint háromezren jelezték, hogy ilyen lépésre készülnek.

A szervezet alelnöke, Gosztonyi Gábor a Népszavának elmondta: biztosan tudják, hogy több mint kétezren már be is adták felmondásukat az utóbbi hónapokban a státusztörvény miatt. A szakszervezeti vezető úgy vélekedett, hogy ez a szám várhatóan növekedni fog, sokan ugyanis kivárnak szeptemberig, hogy kaphassanak valamennyi végkielégítést.