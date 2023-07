A szakszervezet szerint már több mint kétezer pedagógus mondott fel

Több mint kétezren már be is adták a felmondásukat az utóbbi hónapokban a státusztörvény miatt – közölte Gosztonyi Gábor a Népszavával. A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke szerint ezt már biztosan tudják, de több mint háromezren jelezték azt is, hogy ilyen lépésre készülnek.

Ez a szám várhatóan növekedni fog, sokan ugyanis kivárnak szeptemberig, hogy kaphassanak valamennyi végkielégítést

– fogalmazott Gosztonyi Gábor.

Mint megírtuk, a státusztörvényt július 4-én fogadta el a parlament, amellyel jövő januártól megszűnik a pedagógusok közalkalmazotti státusza, továbbá növekedhet a munkaterhelésük és át is vezényelhetik őket más intézményekbe.

A lap megkeresésére a Belügyminisztérium azt közölte, hogy „a pedagógusok korábbi évektől eltérő munkaerőpiaci mozgásáról nincs ismerete”. A minisztérium szerint a munkáltatók tájékoztatni fogják a januárban esedékes jogviszonyváltásról a pedagógusokat, akik idén szeptember végéig nyilatkozhatnak, hogy ezt elfogadják-e.

Gosztonyi Gábor szerint ez azzal jár majd, hogy sokan tanév közben fogják elhagyni a pályát, és kétséges, hogy őket hogyan pótolják majd.