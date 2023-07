Két hét alatt csaknem hétszáz új álláshirdetést adott fel a Belügyminisztérium, óriási a tanárhiány

Ahogy arról korábban is írtunk, egyre több tanár adja be felmondását az iskolákban az újonnan elfogadott státusztörvény miatt.

Mi az a státusztörvény?

Egy új jogállási törvény, mely alaposan átírná a köznevelésben dolgozók munkajogi helyzetét, valamint a szakszervezetek és az oktatási intézmények működését. Az új jogállási törvény leginkább a szabadságolásokra és az illetményre fókuszál, és ezek váltották ki a legnagyobb felháborodást is a tömegekből.

A státusztörvény 2024. január 1-től lép életbe,

de az erről szóló megfelelő tájékoztatást az érintettek 2023. szeptember 15-ig megkapják.

Egyre növekszik a tanárhiány

Hadházy Ákos, független országgyűlési képviselő vette észre, hogy a Belügyminisztérium álláshirdető honlapján hétfő délben már 2342 tanárhirdetés szerepelt.

Ez keddre az oldal keresési eredményei alapján még tovább,

2445-re nőtt.

A tanítóhirdetések száma kedden 1117, az óvodapedagógusoké 843.

Azok, akik július 15-e és augusztus 1-je között adják be a felmondásukat, azok a pedagógusok már nem kezdik el az új tanévet. Akadnak olyanok is azonban, akik kivárják a szeptember 15-i szerződésmódosításokat, és majd csak azt követően adják be felmondásukat.

A szombathelyi iskolákban még tovább nő a tanárhiány, ugyanis a Zrínyi Ilona Általános Iskolában négy tanár adta be felmondását. A Nagy Lajos Gimnáziumból távozó öt matektanár közül három már múlt héten beadta a felmondását, kettő pedig ezen a héten tervezi.

Simonné Baranyai Zsuzsanna, a Pedagógusok Szakszervezetének Vas vármegyei elnöke szerint

a státusztörvény miatt felmondó tanárok egyfajta kiskaput használnak ki

– írja a nyugat.hu.

