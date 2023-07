Rárontott a vihar az országra, több mint 120 kilométer/órával tombolt a szupercella

Az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek este kiadta a harmadfokú, piros figyelmeztetést zivatarok miatt négy vármegyére. Heves zivatarok lehetnek Baranya, Tolna, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében. Mint írták, a zivatarokat kísérő szél, jégeső is jelentős kockázatot jelent.

A Baranya vármegyei Bólyon hurrikánszerű vihar tombolt, amiről felvétel is készült. A videón jól látható, hogy a nagy erejű szél a fákat is csavargatja.

A Metfigyelő Facebook-oldalán egy képet is megosztottak a szintén Baranya vármegyei Drávafokról, ahol már akkora átmérőjű jég esett, amely már kárt is okozhat. A közeli Sellyén is hasonló nagyságú jégesőről számoltak be. Nagycsányon a dinnyetermést is megrongálta a jég.

A Metkép.hu tájékoztatása szerint Pécs környékére a szupercella orkánerejű, 126 kilométer/órás széllel csapott le, itt tojás méretű jégeső is esett. A heves zivatarok a térségben egy villanyoszlopot is kettétörtek.

A MeteoMecsek arról számolt be, hogy Pogánytól Szalántáig légzuhatag okozott hatalmas károkat. Hatalmas fákat és villanyoszlopokat döntött ki a vihar. Mint írják, a kár jelentős.

Az éjszakai órákban kelet felé terjednek a zivatarok, majd hajnaltól csökken a számuk vagy megszűnnek. Szombaton a nap első felében csak elvétve (főként az északkeleti tájakon) lehet zivatar, majd várhatóan a délutáni, késő délutáni óráktól nyugat felől ismét egyre több helyen alakulhatnak ki – kelet felé mozgó – zivatarok a péntekihez hasonló kísérőjelenségekkel. Elsősorban délnyugaton alakulhatnak ki heves zivatarok, amelyeket 90 kilométer/órás széllökések és 2-4 centiméteres jégeső kísérhet.

Két óra alatt hetven bejelentés

Nagy erőkkel dolgoznak a tűzoltók a károk felszámolásán Baranya vármegyében, amelynek főleg a déli részén viharos szél és jégeső kíséretében vonultak végig heves zivatarok – közölte a katasztrófavédelem.

Péntek este két óra alatt több mint hetven bejelentés érkezett a tűzoltókhoz, a legtöbb fakidőlések és letört ágak miatt. Vezetékek szakadtak le, villanyoszlopok dőltek ki, lakóházak tetőszerkezetei rongálódtak meg az ítéletidőben.

Pécsen az Erika utcát teljesen elzárta egy kidőlt fa, a Varsány utcában egy tízemeletes házban folyt be a víz a lift mellett, a Fagyal utcában árvízként hömpölygött az esővíz. Kölkedről és Harkányból főleg fakidőlések miatt telefonáltak a lakosok.

Marócsán és Csányoszrón tojás méretű jég esett a bejelentések szerint, a jégeső sok ház tetejét verte szét vagy rongálta meg. Drávafokról a polgármester kért segítséget, miután a hatalmas jégesőben több ház teteje összetört.

Bólyon és Hiricsen ugyancsak több ház tetejét bontotta meg a vihar. Sátorhelyen sok fa dőlt ki, és több tetőt rongált meg a vihar, a kis településen szinte mindenki érintett – áll a közleményben.

Akadozik a vonatközlekedés

Villány és Magyarbóly között fa dőlt a sínekre, emiatt ott nem járnak a vonatok, a viharos időjárás miatt Mohács közelében is fa dőlt a vágányra, eltávolításáig szünetel a forgalom. Békéscsabán meghibásodott felsővezeték miatt akadozik a vonatközlekedés – tudatta a Mávinform a vasúttársaság honlapján péntek este.

A békéscsabai vasútállomáson a vihar megrongálta a felsővezetéket, átmenetileg csak dízelvontatással lehetett közlekedni az egyik vágányon Békéscsaba és Murony között, és 30-60, esetenként 60-80 perccel megnőtt a menetidő a békéscsabai fővonalon.

Időközben ismét két vágányon és villamosvontatással közlekedhetnek a vonatok a Budapest-Újszász-Szolnok-Békéscsaba-Lőkösháza vonalon; a menetrend éjszakára állhat helyre.

Veresegyház és Őrbottyán között vonatpótló buszok viszik az utasokat, mert egy szerelvény elsodort egy embert Vicziántelep megállóhely közelében. A helyszínelés ideje alatt szünetel a forgalom Veresegyház és Őrbottyán között. A Budapest-Veresegyház-Vác vonalon késnek a vonatok.

