Július 23-án ér véget az idei Bálványosi Szabadegyetem, ahol a legnagyobb médiafigyelmet ezúttal is Orbán Viktor magyar miniszterelnök szokásos szombat délelőtti beszéde jelentette.

Mint azt a előadás összefoglalójában is leírtuk, a magyar kormányfő a Kína visszatérésével meginduló geopolitikai átrendeződés mellett az Európai Unión belüli politikai harcokról, illetve Magyarország helyzetéről beszélt. Utóbbi kapcsán úgy fogalmazott, szerinte az elmúlt években két nagy meteorral is összeütközött az ország, azaz a koronavírus-járvány, majd az ukrajnai háború is negatívan érintette a magyar gazdaságot.

Szerinte a nehezén már túl vagyunk, és reményei szerint év végére elérhetjük az egy számjegyű inflációt, jövő júliusban pedig már ismét növekedési pályára állhat az ország gazdasága.

Ugyanakkor Orbán gondolataival az ellenzéki pártok nem értenek egyet.

A Momentum és a DK is csak egy mondatban értékelte a beszédet

A Momentum Mozgalom sajtóosztálya rövid közleményében azt írta,

kiemeljük Orbán Viktor egyetlen igaz mondatát: »Nagy bajban vagyunk«. A többi csak üres semmitmondás volt a miniszterelnök részéről.

A miniszterelnök a demográfiai helyzet kapcsán beszélt arról, hogy nagy bajban van az ország, amiért még nem sikerült a termékenységi rátát 2,1-re növelni, és az jelenleg 1,5-ön áll, emiatt szerinte a kormánynak jobban kell foglalkoznia a családpolitikával.

A Momentumhoz hasonlóan a Demokratikus Koalíció is csak egy rövid közleményben reagált az elhangzottakra. Szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményükben mindössze annyit írt a párt sajtóirodája, hogy

Kellemes nyári időjárást és időtöltést kívánunk mindenkinek!

MSZP: Orbán már a Jóisten segítségét kéri, Párbeszéd: A jövőt kell megnyerni, nem a pillanatot uralni

Ennél kicsit konkrétabban reagált az MSZP. A párt társelnöke, Komjáthi Imre által írt bejegyzésben a politikus arra mutatott rá, hogy Orbán néhány évvel ezelőtt még azt állította, 2030-ig hazánk az Európai Unió öt legversenyképesebb országa közé fog tartozni,

ma már a Jóisten segítségét kérte, hogy év végéig egy számjegyű lehessen az infláció.

Ennél terjedelmesebben reagált Tordai Bence, a Párbeszéd – Zöldek társelnöke, országgyűlési képviselője, aki a párt Facebook-oldalán fejtette ki gondolatait az elhangzottakról. A zöldpolitikus szerint „ismét végtelenül kiábrándító beszédet tartott a fideszes kormányfő”, mivel szerinte az országunkat és világunkat leginkább meghatározó problémákra, mint az ökológiai és klímaválságra, valamint az ezzel összefüggésben álló krízisekre – példaként a magyarok megélhetési válságát említette – nem adott választ.

Tordai úgy fogalmazott,

megoldások helyett Orbán Viktor egyetlen dolgot mutatott be: hogy nincs érvényes gondolata a jövőnkről.

Szerinte Orbán felelőtlenül cselekedett, amikor nem ezekről a kérdésekről beszélt, és az előadásról úgy látja, az nem a jövő megnyeréséről, hanem a pillanat uralásáról szólt.

Ezután kifejtette, hogy a Fidesz–KDNP közel másfél évtizedes kormányzása alatt szerinte milyen hibákat követett el a kormányfő: a legfontosabb közszolgáltatások, az oktatás, az egészségügy és a szociális ellátórendszer „néhol lassú elsorvasztásával, néhol gyors ütemű szétverésével” találkozni, felszámolja a demokráciát, miközben ezzel egy időben a gazdaságot a politika alá rendeli, ami végső soron szerinte „a regionális vetélytársaktól való mind látványosabb lemaradásával jár”.

írását Tordai Bence úgy zárja, hogy „a fideszes projekt legfeljebb hatalompolitikailag sikeres, de társadalmilag, gazdaságilag és környezeti szempontból teljes kudarc”,

majd Orbán szemére veti, hogy szerinte az ország problémái helyett „úgy tesz, mintha arra lenne hivatott, hogy Európa és a világ problémáit is komoly hatalmi tényezőként kezelje”, miközben a Párbeszéd társelnöke szerint nem az – szerinte Nyugat és Kelet közötti híd helyett keletről „hasznos hülyének”, nyugatról pedig „az Európa gazdasági perifériájára csúszó ország korrupt és opportunista” vezetőjeként tekintenek rá.

Jakab Péter: Orbán Viktor a hatalom bolondja

A korábbi Jobbik-elnök, azóta A Nép Pártján néven mozgalmat alapító Jakab Péter is reagált Orbán beszédére. Az egykori jobbikos szerint a kormányfőnek a legfontosabb a hatalom, amit a beszédének első öt percében megmutatta.

Ezután az elmúlt 13 év román és magyar politikáját párhuzamba állítva arról beszélt, hogy míg Romániában „jönnek-mennek” a miniszterelnökök, addig Orbán már 13 éve hatalmon, majd eredményként ő azt látja, hogy a szomszédos országban kisebb az infláció, alacsonyabb az áfa és az élelmiszerárak is, de legfontosabbként azt emelte ki,

ott a korrupt politikusokat börtönbe zárják. Nálunk meg kormányon vannak. És ennek az árát a nép fizeti. 13 éve.

Rövid közleménye végén úgy fogalmaz, hogy szerinte jobb 13 év alatt jobb több miniszterelnök, mint „egy, aki korrupt és bolond. A hatalom bolondja”. Ezután azt az először a Momentum által felvetett ötlettel zárja gondolatát, hogy nyugati, amerikai mintára maximalizálják egy miniszterelnök mandátumát, ami két ciklusra szólhatna.

Cikkünk megjelenéséig a 2023-as választáson közösen induló többi ellenzéki párt, így a Jobbik – Konzervatívok és a Lehet Más a Politika (LMP) sem reagált, de az ellenzék korábbi miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter sem ragadott még billentyűt, ahogy a Mi Hazánk sem. Amennyiben ezek változnának, cikkünket frissítjük!