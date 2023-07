Hatalmas károkat okozott a péntek esti vihar – több száz lakóház vált lakhatatlanná

Hatalmas vihar söpört végig az országon péntek este. A nyugati, délnyugati határ felől érkező heves zivatarokat, szupercellákat kiadós felhőszakadás, 3-5 centiméteres jégeső, valamint akár 110 kilométer per órás szélvihar kísérhette. A heves zivatarok veszélye miatt négy vármegyére adtak ki figyelmeztetést a meteorológusok.

Lakhatatlanná vált egy családi ház

Baranya vármegyében Kákics, Marócsa, Drávafok, Csányoszró, Birján, Okorág és Hirics településeken csaknem 150 épületben okozott károkat a jégeső. Csányoszrón egy családi ház teteje olyan súlyosan károsodott, hogy lakhatatlanná vált, az ott lakó 8 embert az önkormányzat helyezte el. Az épületkárok mellett 70 esetben kidőlt fákhoz, letört ágakhoz riasztották a baranyai tűzoltókat. A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a helyzet kezelésére operatív törzset hozott létre, amely péntek óta irányítja a viharkárok felszámolását.

A Baranya vármegyei Sátorhelyen óránkénti 136,8 kilométeres szelet regisztráltak pénteken.

A sérült ingatlanokról a veszélyesen lelógó tetődarabok eltávolítását, a háztetők ideiglenes helyreállítását a tűzoltók és az önkéntesek folyamatosan végzik. Baranya vármegyébe 24 tűzoltót és 6 tűzoltóautót vezényelnek át Somogy, Tolna és Bács-Kiskun vármegyékből, hogy a mai napon részt vegyenek a károk felszámolásában.

Kidőlt fák és felgyülemlett esővíz

Bács-Kiskun vármegyében a péntek esti vihar miatt összesen 24 tűzoltói beavatkozásra volt szükség. A tűzoltókat a vármegye déli részébe, Tompa, Katymár, Hercegszántó, Tataháza térségébe riasztották úttestre, épületekre, vezetékekre dőlt fákhoz. Tompán egy parkolóban álló személygépkocsi oldalára és tetejére dőlt egy nagy fa. Katymáron egy rehabilitációs otthon tetejére dőlt egy diófa, ami az épület tetejében okozott károkat, a tűzoltók a fát láncfűrésszel eltávolították, az otthon működését nem befolyásolta az eset.

Békés vármegyében 40 esetben riasztották a tűzoltókat viharkárok felszámolására. A kidőlt fák mellett a felgyülemlett esővíz miatt hívták a tűzoltókat. A legtöbb beavatkozásra Nagyszénáson és Pusztaföldváron került sor. Pusztaföldváron egy általános iskola és óvoda tetejére dőlt egy fa.

Villám csapott egy épületbe

Csongrád-Csanád vármegyében Makó, Szeged, Mórahalom és Hódmezővásárhely környékéről érkeztek a bejelentések. 23 tűzoltói beavatkozásra volt szükség a viharban kidőlt fák, lehasadt ágak miatt. Szegeden a Napraforgó utcában villám csapott egy melléképületbe, amelynek a teteje 3 négyzetméteren égett, a tűzoltók oltották el a tüzet.

A déli országrészen több fa is elektromos vezetékekre dőlt, emiatt Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyékben pénteken több ezer fogyasztónál szünetelt az áramellátás, ez szombat reggelre néhány százra csökkent. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak, megtisztítják a sérült vezetékek környékét a kidőlt fáktól, hogy a szolgáltató szakemberei hozzáférjenek, és helyreállítsák az ellátást.

A csütörtöki jégeső miatt még szombaton is folytatódik a viharkárok felszámolása Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ahol a vihar több mint 600 lakóház tetőszerkezetét rongálta meg. Nagyecseden és a környező településeken csütörtök óta összesen 318-szor avatkoztak be a tűzoltók épületkárok miatt. Mivel még 110 beavatkozás van folyamatban, a környező vármegyékből 8 járművel 32 tűzoltót vezényelnek át a mai napra ide.

Gyűjtést szervez a viharkárosultaknak a református szeretetszolgálat

Országos adománygyűjtést indít a Baranya és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye településeit sújtó viharok károsultjainak megsegítésére a Magyar Református Szeretetszolgálat – közölte a szervezet szombaton az MTI-vel.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nagyecseden több száz lakóház vált lakhatatlanná a megrongálódott tetőszerkezetek miatt,

de Baranya vármegye több településén – köztük Marócsán, Drávafokon, Kákicson és Csányoszrón – is hatalmas károk keletkeztek, lakóépületeket, templomokat rongált meg a vihar.

Kiemelték, hogy a gyűjtést a viharok által a leginkább érintett térségek polgármestereivel és lelkipásztoraival egyeztetve hirdetik meg. A beérkező összegből alapítványuk cserepeket, fóliát és tetőléceket vásárol, hogy mielőbb megkezdődhessen a több száz károsult család otthonának helyreállítása.

A gyűjtés nemcsak banki átutalással támogatható, hanem a 1358-as adományvonal hívásával is, az adomany.jobbadni.hu oldalon keresztül. Javításhoz szükséges eszközöket is fel lehet ajánlani a sellyei katasztrófavédelmi örsön, Nagyecseden pedig a szeretetszolgálat által működtetett Jelenlét Ponton. Az adománygyűjtés mellett a szeretetszolgálat önkéntesek jelentkezését is várja, akik kutató-mentő csoportjuk tagjaival együtt a helyszínen segítenének a megrongálódott tetők azonnali helyreállításában.