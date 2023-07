Elmeorvosi vizsgálatnak vetik alá az angyalföldi gyilkost

T. Róbert ügyvédje, Somos Zoltán az angyalföldi férfi tárgyalása után megosztott néhány információt az ott elhangzottakról. Beszélt arról, hogy T. Róbert nehéz heteken van túl, ugyanis elvesztette munkáját és édesapját, emellett komoly adóssággal kell megküzdenie. Az ügyvéd azt is elárulta, ügyfelére elmeorvosi vizsgálat vár.

A XIII. kerületben, egy Véső utcai lakásban 2023. július 13-án éjjel holtan találtak egy fiatal nőt. A Budapesti Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett miatt rendelt el nyomozást, a feltételezett elkövető ellen elfogatóparancsot adtak ki. A hatóságok mellett az alvilág és a fejvadászok is keresték a 27 éves barátnője meggyilkolásával gyanúsított férfit.

A férfiról később kiderült, hogy brutálisan megverte, majd összeszurkálta barátnőjét, aki azonnal belehalt sérüléseibe. Kedden kora délután véget ért az ötnapos hajsza, a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály egységei elfogták T. Róbertet, a XIII. kerületi emberölés gyanúsítottját.

Sajtóhírek szerint T. Róbert nem adott kellő szabadságot barátnőjének, a kihallgatásán azt mondta, a tragédia estéjén ő akart szakítani M. Petrával. A tettét követően a feltételezett elkövető több alkalommal is véget akart vetni életének, de ez nem történt meg végül. Az üggyel kapcsolatban korábban az Index megkereste Végh József kriminálpszichológust, túsztárgyalót, hogy segítsen megérteni, mi játszódhat le ilyenkor a gyilkos fejében. Ő akkor azt mondta, ilyen esetben semmiképp sem egy szerelmi kapcsolatról van szó, hanem függő kapcsolatról.

Jelentős adóssággal küzd az angyalföldi férfi

Zárt ajtók mögött döntött a bíróság T. Róbert letartóztatásáról. Péntek délelőtt a 35 éves férfit a közeli fogdából kísérték át a Budai Központi Kerületi Bíróságra. A nyomozási bíró – az ügyészi indítványnak helyt adva – egy hónapra helyezte rács mögé a férfit. A tárgyalás több mint két órán tartott. T. Róbertet két őr kísérte, a férfi lábán is bilincs volt.

A tárgyalás után a férfi ügyvédje, Somos Zoltán elmondta, védence feltáró vallomást tett, beismerte tettét, pontosan elmondott mindent a cselekmény elkövetéséről – írja a Blikk. Az, hogy mi váltotta a ki a férfiból a gyilkos indulatokat, még nem teljesen világos. Tény, hogy T. Róbert mindig is szerette körbe zárni barátnőit, minél több időt eltölteni velük kettesben.

Azt kell tudni, hogy védencem korában egy kormányzati szervnél dolgozott, néhány hónappal ezelőtt szüntették meg a munkaviszonyát, édesapját is elvesztette, így nem volt túl jó idegállapotban. Két hónappal ezelőtt, amikor Petrával megismerkedett, mégpedig egy társkereső oldalon, meglehetősen zilált állapotban volt, pénzhiánnyal küszködött, próbált munkát keresni

– idézte fel Somos Zoltán, hozzátéve, hogy T. Róbert állást ugyan nem talált, de bérelt egy lakást.

A lap az ügyészséget idézve azt írja, a tettes „rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, megélhetését az ismerőseitől kapott kölcsönökből biztosította, ezen felül jelentős hiteltartozása is van”.

Elmeorvosi vizsgálatnak vetik alá

Szó esett arról is, hogy a pár a szakítás lehetőségét fontolgatta, ennek részleteivel azonban nem kívánt foglalkozni Somos Zoltán, ugyanis ez a gyilkosság minősítését jelentősen befolyásolhatja. Mint már korábban is elmondta,

azért nagyon fontos, hogy miért és hogyan követte el az emberölést, mert jelen pillanatban ez alapesetben egy 5-től 15 évig terjedő emberölés, ebben nyomoz a hatóság. Ugyanakkor, ha bármilyen minősítő körülményt megállapítanak az ügyben, akkor ez akár 10-től 20 évig vagy életfogytiglani szabadságvesztéssel büntetendő is lehet.

Az ügyvéd azt is elmondta, hogy T. Róbertre elmeorvosi vizsgálat vár. „Emberölési eseteknél az elkövetőnek a pszichés állapotát meg szokták vizsgálni. Néhány esetben az igazságügyi megfigyelés is szerepet kaphat az eljárásban. Egyelőre nem vetődött fel, hogy védencem kóros elmeállapotban szenvedne. Erre utal, hogy teljesen világosan válaszolt a kérdésekre, s mutatta be a cselekménysort, amelyet elkövetett” – fogalmazott Somos Zoltán.