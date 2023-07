Tragikus állapotban a magyar vízhelyzet, elkerülhetetlen az emelés

A Fővárosi Vízműveknek fél áron kell adnia többek között a szállodáknak, állami intézményeknek és cégeknek, erőműveknek, de még az akkumulátorgyáraknak is. Tüttő Kata budapesti főpolgármester-helyettes szerint ez akár tiltott támogatásnak is minősülhet. A Fővárosi Vízművek a törvény szabotálása miatt pert indít, és visszamenőlegesen is kártérítést fog kérni.