Bécsben futtatott egy magyar lányt egy nógrádi férfi

A Nógrád Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy 30 éves nógrádi férfi ellen, aki amellett, hogy Bécsben prostitúcióra kényszerített egy nőt, Salgótarjánban barátnőjét is terrorizálta.

A vádirat szerint a férfit 2020 augusztusában Salgótarjánban felkereste egy nőismerőse, szállást és segítséget kérve tőle. A férfi egy panzióba vitte, ajándékokat vett és modellmunkát ígért neki, majd Bécsbe szállította, ahol a beígért munka helyett a kiszolgáltatott nőnek egy a férfi nőismerőse által bérelt lakásban pénzért szexuális cselekményeket kellett végeznie. Az ezért kapott pénzt át kell adnia a férfinak,

aki ekkor már azzal fenyegette a nőt, hogy ha nem hajlandó a tevékenységet végezni, akkor kiveri a fogait, vagy megöli.

A sértettet a lakásban fogva tartották, a személyi igazolványát pedig kettétörték, hogy ne utazhasson haza. A nő azonban egy alkalmas pillanatban megszökött, és egy olyan presszóban kért segítséget, ahol magyarok is dolgoztak. A férfi itt is kereste, és erőszakkal vissza akarta őt vinni az ismerőse lakásába, ezt azonban a dolgozók megakadályozták, így a sértett hazatérhetett.

A férfi a saját élettársát is folyamatosan terrorizálta: 2020 elejétől fenyegetésekkel kényszerítette az őt elhagyni szándékozó nőt, hogy vele maradjon, továbbá a nagyszüleivel, kiskorú gyermekeivel való kapcsolattartását akadályozta, az ő bántalmazásukkal, valamint a sértett megölésével is fenyegetőzött. Többször ténylegesen is bántalmazta a nőt, volt, hogy akarata ellenére levágta a haját, máskor a lábait pengével vágta meg.

2021-ben a gyanúsított megkérte egy éppen velük lakó barátnőjét, hogy videózza le az élettársát, akit arra kényszerített, hogy tegyen úgy, mintha kábítószert porciózna ki. A férfi a felvétel nyilvánosságra hozásával és a rendőrségre, valamint a gyámhatóságra eljuttatásával is fenyegette a nőt, ha elhagyná őt.

Ugyanezzel a felvétellel az azt készítő nő is zsarolta a sértettet, ő azonban éppen azért, hogy költözzön el, mert különben a videót eljuttattja a gyermekvédelemnek.

A Nógrád Vármegyei Főügyészség mindkét ügyben vádat emelt, a férfi ellen emberkereskedelem és kényszermunka bűntette, okirattal visszaélés és kapcsolati erőszak bűntette, míg a bécsi ismerősével szemben prostitúció elősegítése, a videót készítő nő ellen pedig kényszerítés miatt. Indítványozta, hogy a Törvényszék a férfit és társát szabadságvesztés büntetésre és közügyektől eltiltásra, míg a videót készítő – büntetlen előéletű – nőt felfüggesztett szabadságvesztésre ítélje.

Ha a férfi bűnösségét az előkészítő ülésen beismeri és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, a főügyészség 7 év fegyházbüntetés és 7 év közügyektől eltiltás kiszabására, míg bécsi társával szemben 2 év szabadságvesztés és 2 év közügyektől eltiltás kiszabására tett mértékes indítványt.

