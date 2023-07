Egy hete nem működik a Belügyminisztérium közigazgatási állásportálja – erősítette meg az RTL-nek az oldalt üzemeltető cég. A cég elmondta, hogy alkalmazáshiba miatt állt le az oldal, és dolgoznak a javításán. Hadházy Ákos szerint nehezen elképzelhető, hogy egy hét alatt nem tudnak megjavítani egy ilyen oldalt, és épp az lehet a cél, hogy ne látszódjon, mekkora a munkaerőhiány a közszférában.

„Ezt egy egész ország nézte, nézné, hogyha működne” – mondta Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) elnöke. Tanárok, óvónők, színházi dolgozók, börtönőrök vagy épp falugondnokok is ezen az oldalon keresztül tudtak leggyorsabban és legegyszerűbben állást keresni.

– tette hozzá a szakszervezeti vezető, hozzátéve, hogy az oldal hiányában az álláskeresésre maradtak a Facebook-csoportok és a helyi újságok, de ezek nem olyan hatékonyak.

A közigazgatási állásportált a Belügyminisztérium hozta létre 297 millió forint uniós támogatásból. Többek között arra is jó volt, hogy kiderüljön: egyes tanárokból mekkora a hiány az országban.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő szerint az is elég baj lenne, ha a százmilliós rendszert nem lehetne egy hét alatt megjavítani, de azt is elképzelhetőnek tartja, hogy más van a leállás mögött.

Az lehet az egyik ok, hogy meg szeretnék akadályozni, hogy kiderüljön, hány tanár mondott már fel, hány helyen keresnek tanárokat. Elképzelhető az is, hogy hosszú távon egyszerűen megszüntetik ezt a rendszert, nehogy lebukjanak. De az is lehet, hogy most keresik gyorsan a technikai lehetőségeket, hogy hogyan lehetne megoldani, hogy a tanárok álláshelyeinek a száma ne derüljön ki ebből a rendszerből.