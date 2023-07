A magyar külügyminisztérium figyelmeztetést adott ki a görögországi erdőtüzek miatt

Menczer Tamás kiemelte: Magyarország akkor tud segíteni, akkor tudják felvenni a kapcsolatot valakivel, ha tudják, hogy az érintett térségben van. Tájékoztatása szerint a magyar hatóságok Rodoszon 356 magyarral vannak kapcsolatban.

Közülük 117-et evakuáltak már, míg 53-an elhagyták vagy csütörtökön fogják elhagyni a szigetet, de senki sincs veszélyben.

Az államtitkár Korfun 118 magyarról tud, de jelenlegi információi szerint ott az evakuáció nem érintett magyarokat. Menczer Tamás közölte: a görög hatóságok mindenkinek biztosítják a transzfert a reptérre, és ha valaki elvesztette úti okmányait az evakuáció során, a görög hatóságok a reptéren kiállítanak neki egy jegyzőkönyvet, amellyel fel lehet szállni a repülőgépre.

Románia, migráció, ukrajnai háború

Az államtitkár arról is beszélt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök tusványosi beszéde előtt találkozott az új román miniszterelnökkel, akivel korrekt tárgyalást folytattak a kölcsönös tisztelet jegyében. A magyar fél világossá tette, hogy támogatja Románia schengeni csatlakozását, és a magyar kormányfő az esemény után megköszönte a románoknak a tusnádfürdői rendezvény biztosítását – jelezte.

Hangsúlyozta azt is: Magyarország minden országgal a kölcsönös tiszteletre épített jó kapcsolatokban érdekelt. A tiszteletbe pedig beletartozik az is, hogy őszintén beszélünk, őszintén értékeljük a helyzetet, és az is, hogy nem mondjuk meg a másiknak azt, hogy miről beszélhet és miről nem – jegyezte meg az államtitkár.

Menczer Tamás a migrációról beszélve úgy fogalmazott: Brüsszelben továbbra sem megállítani, hanem megszervezni akarják a bevándorlást. Kijelentette: egyedül a magyar modell működik, amelynek alapja, hogy a migránsok kérelmeit az EU határain kívül kell elbírálni. Aki biztonságos országokon – Törökországon, Görögországon, Bulgárián, Észak-Macedónián, Szerbián – keresztül érkezik, nem menekült, hanem bevándorló – tette hozzá.

A 30 ezresre tervezett kötelező elosztási kvótát az államtitkár „még brüsszeli mércével mérve is ormótlan, behemót nagy hazugságnak” nevezte, hiszen csak a magyar határon tavaly 270 ezer illegális bevándorlót állítottak meg, és csak Egyiptomban 9 millió migránst tartanak számon. Tehát rengeteg bevándorlót akarnak behozni, és tízezres migránsgettókat szeretnének létrehozni – mondta.

Menczer Tamás a televízióban arra is kitért: Ukrajna kapcsán mindenki a háborúról beszél, pedig a békéről kellene. Azt mondta: Márki-Zay Péter baloldali miniszterelnök-jelölt nem azért vesztette el a választásokat, mert nem mondhatta el, amit akar, hanem azért, mert jó sokat beszélt arról, hogy mit szeretne, például katonákat küldeni a háborús konfliktusba, és ezt a magyar emberek nem akarják.

A momentumos Tompos Márton is azt mondta, hogy Oroszország kimerülőben van, ezért folytatni kell a háborút, azonban Oroszország sem a harctéren, sem gazdaságilag nem merült ki – tette hozzá. Végül kijelentette: a háborúpártiak folytatni akarják a háborút, és ez rossz mindenkinek, ezért tűzszünetre és azonnali béketárgyalásokra van szükség.