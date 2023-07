Megjött az ítélet, ezért csapott le a kíméletlen időjárás

Az elmúlt hónapban több kontinens is hőhullámoktól szenvedett, sok helyütt erdőtüzek és vízhiány is súlyosbította a helyzetet. A tanulmány szerint az ember okozta klímaváltozás és globális felmelegedés nélkül a fentebb is említett események „rendkívül ritkák” lennének.

Az Európában és Észak-Amerikában mért hőmérsékletek gyakorlatilag lehetetlenek lennének az éghajlatváltozás hatásai nélkül

– magyarázta a tanulmány eredményeit Izzidine Pinto, a Holland Királyi Meteorológiai Intézet kutatója a WWA sajtótájékoztatóján, aki később hozzátette: „Kínában ötvenszer akkora volt az esélye a júliusi hőhullámoknak, mint korábban”. A WWA kutatásában rámutattak, az egyre növekvő üvegházhatás miatt az európai hőhullámok 2,5 Celsius-fokkal melegebbek voltak, mint lettek volna a klímaváltozás nélkül.

Észak-Amerikában kettő, Kínában egy fokkal volt így magasabb a hőhullámok okozta hőmérséklet.

Mint írják, a szélsőséges intenzitású hőhullámok öt-, de akár kétévente is visszatérhetnek, amennyiben nem csökken a károsanyag-kibocsátás a bolygón, és a globális átlaghőmérséklet két fokkal meghaladja az iparosodás előtti szintet – összegezte az MTI.

A jelenlegi állás szerint több mint 1,1 fokkal nőtt a hőmérséklet. Friederike Otto, a londoni Grantham Institute for Climate Change kutatója kijelentette: „ameddig nem fogjuk vissza a károsanyag-kibocsátást, egyre több és több ilyen szélsőséges időjárási jelenséget láthatunk majd”.

(Borítókép: Clara Margais / picture alliance / Getty Images)