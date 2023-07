Országszerte több száz alkalommal riasztották a tűzoltókat a keddi vihar miatt

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte, Baranya vármegye kivételével az ország összes régiójából érkeztek segélyhívások a viharos időjárás miatt kedden. Az emberek

összesen 318 alkalommal riasztották a tűzoltókat.

A vihar nem kímélte az épületeket, országszerte 42 házban keletkezett kár. A katasztrófavédelem kiemelte, a legtöbb munkát Békés vármegye adta, ugyanis a 318 beavatkozásból 171-re ebben a térségben volt szükség.

Az épületkárokat jellemzően az erős szél okozta, amely megbontotta a tetőszerkezeteket, felszakította a bádoglemezeket, lefújta a cserepeket. A viharban fák dőltek ki, amelyek több esetben is ráestek a házakra.

Rengeteg épületben keletkezett kár

A katasztrófavédelem közölte, kedden

több lakóházba is belecsapott a villám.

Villámcsapás miatt Győrben füstölni kezdett egy lakóház, míg Balatonfüreden és Szentesen ki is gyulladt egy-egy családi ház. Jánossomorján egy kéményt döntött le a csapás. Kalocsán egy fába csapott villám, ami kidőlt, és ráborult egy trafóházra. Létavértesen is fát ért a villám, amely ezután ki is gyulladt. Gyulán és Vindornyaszőlősön pedig autóra dőlt egy-egy fa.

A szakembereket Dobozon egy templomhoz riasztották, amelynek tetejét megbontotta az erős szél. Kaposfőn a víztorony lemezborítása szakadt fel. Nagykerekiben egy családi ház tűzfala dőlt meg, ugyanitt egy másik ház kéménye dőlt le az erős széltől.

A tűzoltók a villámcsapás miatti tüzeket eloltották, a viharkárokat késő estére mindenhol felszámolták.

A katasztrófavédelem emlékeztetett, idén a viharok miatt már 10 225 tűzoltói beavatkozásra volt szükség, 1349 épületben keletkezett kár.