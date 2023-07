Akár kétezren is perelhetik Esztergom városát

Esztergom 2004-ben hozta létre a helyben született gyermekek számára szóló babakötvényt, amely támogatást nyújt azok számára, akik felnőttként is a városban maradnak, és legalább szakképesítést vagy érettségit szereznek.

Az úgynevezett Szent Miklós Alapból nagykorúvá válásuk után három évvel 3,3 millió forintos támogatást kaptak volna, amit Esztergomban ingatlanvásárláshoz használhattak volna fel, vagy felsőfokú tanulmányaikra fordíthattak volna. Ebből adódóan az első jogosultak idén részesülhettek volna a támogatásban, csakhogy az alapot most szüntették meg.

2010 után nem kötött az önkormányzat a szülőkkel erről szóló szerződést, de a támogatási alapról olyannyira megfeledkeztek a városban, hogy az önkormányzat nem helyezte azt hatályon kívül, egészen mostanáig – tudta meg a Szabad Európa.

Cserép János a Szeretgom Egyesület önkormányzati képviselője – aki 2017-ben három, Esztergomban született gyermeke számára igényelte volna az alapot. Az önkormányzathoz fordult a szerződéskötés érdekében, mint mondta, készségesen azt válaszolták neki, hogy később értesíteni fogják az ügyben. „Aztán azóta sem történt semmi” – fejtette ki a lapnak.

Ha új szerződések nem is köttettek 2010 óta, az addig megkötöttek azóta is élnek. Nekik, ha nem is 3,3 millió, de hozamok nélkül fejenként mintegy másfél millió forint járna, vagyis a várost még így is bő kétmilliárd forintos fizetési kötelezettség terheli öt évre elosztva