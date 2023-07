Lebénult egy munkás a debreceni akkumulátorgyár építkezésén

A munkás egy óriási oszlopfúró gépnél dolgozott, amikor súlyosan megsérült. A fúrógépre betonszivattyú csatlakozik, az RTL Híradója úgy tudja, hogy egy ilyen tömlő hibásodhatott meg. Az egyik fém rögzítőalkatrésze, amely legalább 30 kilogrammot nyom, a munkásra esett. A hátát találta el.

A férfi gerincsérülést szenvedett. Fájdalomcsillapítás, teljes teströgzítés után szállították sürgősségi osztályra

− mondta el Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

A munkás a csatorna információja szerint a kezdetektől az építkezésen dolgozott. A CATL is megerősítette, hogy az egyik építőmunkást baleset érte a leendő üzem területén. A kormány munkavédelmi ellenőrei és a rendőrség is a helyszínen volt. A cég azt a választ adta, hogy eljárás nem indult. Közleményük szerint az előzetes vizsgálatok alapján emberi mulasztás nem történt. Azt is írták, hogy a munkagépen minden előírt munkavédelmi és biztonsági felülvizsgálat megtörtént.

Vizsgálják a meghibásodott alkatrész gyártójának felelősségét is, illetve az összes cölöpöző gépet soron kívül felülvizsgálták.

A munkást azonnal megoperálták a debreceni klinikán. Többszörös csigolyatörést szenvedett. A kórházból azt írták, stabil az állapota, de bénulás alakult ki nála. Hogy pontosan milyen mértékben, és mennyire tartósan, azt nem részletezték.

Annyi biztos, hogy a férfinak rehabilitációra lesz szüksége.