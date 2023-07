Szigorítaná a divatiparra vonatkozó szabályokat Áder János

A műsorban Áder János – a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke – kiemelte, hogy világszinten a divatipar felel a szennyvízkibocsátás 20, a hulladék 10, valamint a szén-dioxid-kibocsátás 20 százalékáért.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy az Európai Unióba érkező ruhanemű 30 százaléka eleve be sem jöhetne a közösség területére a benne lévő mérgező anyagok miatt. Áder János fontosnak nevezte a divatiparra vonatkozó szabályozás szigorítását is.

A „riasztó adatok” a volt köztársasági elnök szavai szerint bőven adnak rá okot, hogy komolyan foglalkozzanak a divat klímára és vízkészletekre gyakorolt hatásaival – adta hírül az MTI.

Rákos megbetegedéseket is okozhatnak a silány minőségű ruhák

Áder János megjegyezte, hogy az olcsó, ám silány minőségű termékek az egészségre is veszélyesek lehetnek, ám erről a problémáról mégis keveset beszélnek.

Kovács-Safarcsik Adrienn ezzel összefüggésben közölte, a ruhákba kerülő mérgező anyagok nemcsak a gyártóknál okozhatnak súlyos – akár rákos – megbetegedéseket, hanem a ruhák viselőinél is előfordulhat ekcéma, irritáció vagy valamilyen belső betegség.

Évente világszinten 92 millió tonna textilhulladék keletkezik, ami azt jelenti, hogy másodpercenként egy kamion raktere megtelik ruhahulladékkal

– magyarázta az ECO Fashion Hungary alapítója.

Hozzátette, becslések szerint 2030-ra 134 millió tonna lesz ez a mennyiség. Mindeközben a ruhahulladéknak csak 1 százalékát hasznosítják újra úgy, hogy ismét ruha készül belőle.

Áder János kiemelte, egyetlen farmernadrág vízlábnyoma 7600 liter, egy pólóé pedig 2500 liter – ismertette az adatokat a volt köztársasági elnök, aki megjegyezte azt is, hogy minden tizedik ember kidobja azt a ruháját, amelyet viselve már legalább három fotó megjelent róla az interneten.