A választópolgárokat közvetlenül is érinti ez a módosítás

Az Országgyűlés még a nyár elején, kormánypárti kezdeményezésre módosította a választási eljárási szabályokat. A kompenzációs lista, valamint az időközi választások mellett a választópolgárokat közvetlenül érintő pontok is vannak a csomagban.

A választási eljárási szabályokat módosító javaslat része volt többek között, hogy a tízezer lakosúnál nagyobb településeken az egyéni körzetek legalább kétharmadában jelöltet kell indítania egy pártnak, ha kompenzációs listát akar állítani, ahogy az is, hogy az önkormányzati választások előtti egy évben már nem tartanak egyéni időközi választásokat, a megüresedett mandátum betöltésére a jelölőszervezet küldhet más képviselőt a testületbe. Arról, hogy milyen hatása lehet a változtatásnak, itt írtunk bővebben.

Közvetlenül érinti a választópolgárokat

A módosítóban olyan terület is szerepel, amely a választópolgárokat közvetlenül érinti:

A jövőben a választópolgároknak a választási eljárás során kérelmeiket fő szabály szerint biztonságos, hitelesített elektronikus úton kell benyújtaniuk. Emellett a kérelem benyújtására lehetőség lesz bármely választási irodában személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján

– foglalta össze elemzésében a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ).

A szervezet kifejtette, ez azt jelenti, hogy elektronikusan kizárólag Ügyfélkapu használatával lehet benyújtani:

Átjelentkezési kérelmet, tehát ha a választópolgár belföldön, de lakóhelyétől eltérő helyen akar szavazni.

Külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelmet, ha a magyar lakcímmel rendelkező választópolgár külföldön, az erre kijelölt külképviselet egyikén akar szavazni.

Nemzetiségi névjegyzékbe vételi kérelmet, ha a magát nemzetiségiként azonosító választópolgár pártlista helyett nemzetiségi listára akar szavazni.

Mozgóurna iránti kérelmet továbbra is be lehet nyújtani papíralapon az ügyfélkapus vagy azonosítás nélküli elektronikus megoldás mellett. Hasonló a helyzet a határon túli magyar választópolgárokkal, akik névjegyzékbe vételüket változatlanul kérelmezhetik az eddigi módokon is.

Ügyfélkapuja a magyar választópolgárok többségének van, és már nemcsak személyesen, hanem távazonosítással is lehet ilyet nyitni. A TASZ arra hívta fel a figyelmet, hogy „mivel ez az azonosítási mód innentől kezdve állampolgári jog gyakorlásához is szükséges lesz a választópolgárok többségének (amennyiben a választópolgár nem személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján jár el), ezért az államnak szükséges átfogó felvilágosító és tájékoztató kampányt indítania, melyben elmagyarázza a választópolgároknak az Ügyfélkapu szerepét, létrehozásának módját, és meggyőzi őket arról, hogy hozzanak létre hozzáférést”.

Emellett az állami szervektől közvetlen segítséget várnak azok irányába is, akik valamilyen okból nem tudnak önállóan eljárva Ügyfélkaput regisztrálni. A TASZ a Nemzeti Választási Irodát kérdezte a változtatásról, a válasz alapján a módosítás a visszaélések elleni eszköz.

A Nemzeti Választási Iroda korábban arról tájékoztatta az rtl.hu-t, hogy az elektronikus azonosítás nem feltétlenül jelenti azt, hogy a választónak Ügyfélkapuval kell rendelkeznie. Az azonosítás e-személyivel, vagy arcképes azonosítással is elvégezhető.

„Egyenesen lehetetlen lesz ilyen módon csalni”

„Rendszeresen előfordultak a 2018-as és a 2022-es választásokon is olyan esetek, amikor valakit egy ismeretlen tudta és akarata ellenére jelentkeztetett át másik településre vagy vetetett nemzetiségi névjegyzékbe – valószínűleg azért, hogy megfossza választójogától” – vélekedtek az elemzésben.

A módosítással jelentősen nehezebb, egyenesen lehetetlen lesz ilyen módon csalni, hiszen nem lesz elég ismerni a potenciális áldozat személyes adatait a kérelem benyújtásához, hanem egy informatikai rendszerbe kellene ehhez jogosulatlanul belépni. A most nagyrészt kivezetett, ún. azonosítás nélküli elektronikus utakhoz képest a kézbesítési meghatalmazott általi leadáshoz kapcsolódó visszaélés is sokkal több erőforrást és kockázatot igényel a csalást szervező részéről

– húzta alá a Társaság a Szabadságjogokért, hozzátéve: „a módosítással elérhető előny összességében arányban van azzal a teherrel, melyet az Ügyfélkapu létrehozása jelent a választópolgár részére”.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)