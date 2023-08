Angliában már katapultgépekkel és nyílpuskával is megkísérelték növelni a módszer hatásfokát, de volt, hogy döglött állatokba – patkány, galamb – varrták be az anyagot, és azt dobták be a börtön udvarára, ahol a fogvatartottak szedték össze, és próbálták bejuttatni a részlegekre.