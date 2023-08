„Éreztem, hogy marcangolja az orromat” – egy fiatal lányra támadott a kutya

Egyed Ramóna az RTL Fókusz című műsorában beszélt arról, hogy amikor odaértek, a fiúk édesapja azt mondta, ne engedjék be a lányokat, mert a kutya szét fogja őket szedni. A férfi be is zárta az állatot. Azonban amikor megérkezett a másik fiú, ő kiengedte a kutyát.

Azt mondták, simogassam meg, mert legközelebb megismer és nem fog bántani. Megsimogattam. Akkor se bántott. Igazából még csak nem is vakkantott

– mondta Ramóna. A kutya azonban ekkor nagy morgás közepette nekiesett a lánynak.

Éreztem, hogy marcangolja az orromat, de fájdalmat nem éreztem a sokktól

– mesélte. Ramóna szerint a mellette álló fiú elfutott, nem segített neki, amikor a kutya elengedte, a lány visszament a nővéréhez, aki elkezdett sikongatni, hogy nincs meg az orra.

Ramóna szülei siettek a lány segítségére.

Nem is értem, hogy miért, mikor súlyosan vérzett és az orra hiányzott. Azt a látványt nem kívánom egyetlen szülőnek sem, ami ott fogadott minket

– mondta Ramóna édesapja.

Ramónát Nagykanizsára szállította a mentő. Jégbe rakva vitték a fűben megtalált orrát is, és egy specialista visszavarrta azt, de hiába. Ramóna édesapja szerint nem kellett volna jégbe tenni a lány orrát, ebben ő is hibásnak tartja magát. Az orvosok ugyanis azt mondták nekik, hogy langyos vízbe kellett volna tenni. Mivel jégbe tették, elősegítették a sejtek pusztulását.

Én nem emlékszem a műtétemre, mert elaltattak. Miután felkeltem, sem tudtam megnézni az orromat. Nem mertem

– mondta Ramóna. Miután napokig nem indult meg a vérkeringés az orrában, amputálni kellett.

Sírtam. Azt mondták, hogy jó lesz a felrakható orr, de én megmondtam, hogy azt nem akarom. Milyen lenne egy ilyen fiatal lánynak a felrakhatós orr?

– emlékezett vissza a lány, akinek a helyreállító műtétjét senki sem vállalta, mert porcok hiányában nem lehetett mire építkezni. Később ajánlottak egy plasztikai sebészt, így jutott el a Semmelweis Egyetem Fül-, Orr-, Gégészeti Klinikájára.

Nagyon rosszul sikerült a műtét

A lánynak rossz érzése volt a műtét előtt, úgy gondolta, hogy nem fog felébredni. Sajnos így is lett. A műtét után baktérium került a szervezetébe, és vérmérgezést kapott. Leállt a szíve, újra kellett éleszteni. A veséi károsodtak, ahogy a mája és a tüdeje is. Az orvosok azt mondták, mindössze 10 százalék esélye van a túlélésre, de magához tért és rohamosan javulni kezdett az állapota.

Sokan nem hiszik el. Én találkoztam angyalokkal is, érzékeltem anyáékat, kiszálltam a testemből és ott álltam anyáék mellett

– mesélte a lány.

A baleset óta 47-szer járt Budapesten, nem csoda, hogy a családnak kimerültek az anyagi keretei. Ramóna egy idősek otthonában volt ápoló korábban, most hetente háromszor dialízisre jár, dolgozni nem tud.

A leszázalékolási kérelmét elutasították arra hivatkozva, hogy nem dolgozott eleget. Ráadásul most az édesanyja is kórházba került, édesapja egyedüli családfenntartó.

A férfi a Magyar Közútnál dolgozik, kollégái már többször is meglepték, összefogtak, és gyűjtést szerveztek. A cégtől is kapott és máig kap is segítséget.

A két fiútestvér a rendőrségen elismerte a felelősségét, egy év felfüggesztettre ítélték őket. Ramóna állapota után viszont nem érdeklődtek azóta sem. A lány egyszer találkozott az édesanyjukkal, aki őt hibáztatta. Ramóna nem érti ezt, de nem akar foglalkozni vele. A családjától kapja az erőt, valamint a barátjától, aki végig kitartott mellette.