Sorra fordítanak hátat saját emberei a pécsi polgármesternek

Hétfőn felmondott a város vagyonhasznosítójának vezérigazgatója. A helyi Fidesz szerint ügyészségi nyomozás folyik a vagyonhasznosító ügyei miatt az önkormányzatnál. Nemrégen távozott a polgármester egyik tanácsadója és a Tüke Busz vezetője is.

Felmondott és távozik Szabó Szilárd, a pécsi vagyonhasznosító vezérigazgatója – számolt be erről a Pécs Aktuál. A regionális portál úgy tudja, hogy Szabó Szilárd távozását hétfő reggel jelentette be a cégben, majd egy hivatalos közleményben is megerősítették a hírt.

Szabó távozásával kapcsolatban a pécsi közgyűlés Fidesz-frakciója egy közleményt adott ki, amelyben úgy fogalmaztak, hogy

Péterffy Attila elveszítette az irányítást a káoszbrigádja felett: havonta hagyják faképnél Pécs baloldali polgármesterét az alvezérei

„Néhány héten belül elmenekült a süllyedő baloldal hajójáról a momentumos Nemes Balázs innovációs és ifjúságügyi polgármesteri tanácsadó, majd a Tüke Busz vezérének is elege lett abból, hogy Péterffy Attila hagyja csődbe menni a város közlekedési cégét” – írta kommünikéjében a helyi Fidesz.

Viharfelhők és a Gyurcsány házaspár

A közlemény szerint nem csoda, hogy az önkormányzat ingatlankezelő vállalatának vezetője vette a kalapját, ugyanis egyre sűrűsödnek a baloldali városvezetés körül a korrupciógyanús ingatlanbizniszek.

A helyi Fidesz szerint ezekben az ügyekben már az ügyészség is nyomoz.

A párt szerint Szabó Szilárd még évi 40 millió forintos fizetésért sem volt hajlandó ezt a kockázatot tovább vállalni.

Miközben tehát Péterffy felelőtlen pénzszórásával 25 évre nyakig eladósította és zátonyra kormányozta Pécset, már a saját emberei sem bíznak benne

– fogalmaz a pécsi Fidesz. Szerintük „nem marad hát számára más túlélési lehetőség, mint befeküdni a baloldal urának, a Gyurcsány házaspárnak az ágyába”.