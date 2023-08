Kíméletlen időjárás lesz pénteken is

A délelőtti többórás napsütést délután már heves esőzések váltják fel. A záporok és zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak, néhol akár jégeső is kísérheti az esőzést.

Péntek reggelig, kora délelőttig elsősorban az ország északi, északnyugati felén képződnek zivatarok, amelyek fő kísérőjelensége a felhőszakadás lesz. A zivatarokhoz erős vagy viharos széllökés és minimális eséllyel jégeső is társulhat.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

A késő délutáni órákban sem ússzuk meg a vihart, az Alföldön és az északkeleti tájakon zivatarokra lehet számítani, amelyekhez viharos széllökés, jégeső és felhőszakadás társulhat – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Péntek estétől délnyugat felől kiterjedt zivataros rendszer várható, amelyhez a felhőszakadás mellett kezdetben a már említett heves kísérőjelenségek is társulhatnak.

A nappali maximumokban nagy lehet a kontraszt,

az északnyugati és nyugati térségben 22 fok körül alakul a hőmérséklet, viszont a délkeleti tájakon 37 fokra is számíthatunk.

Az ország északi részére riasztást adtak ki zivatar, valamint felhőszakadás miatt, emellett egész Magyarországra figyelmeztetést adtak ki felhőszakadás miatt. Az ország délkeleti felén fokozódik a felmelegedés, a napi középhőmérséklet 25–28 Celsius-fok között alakul. Zivatar miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben

Pest,

Bács-Kiskun,

Fejér,

Győr-Moson-Sopron,

Komárom-Esztergom,

Nógrád,

Vas

és Veszprém vármegyében,

míg másodfokú figyelmeztetés

Baranya,

Békés,

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Csongrád-Csanád,

Hajdú-Bihar,

Heves,

Somogy,

Szabolcs-Szatmár-Bereg,

Jász-Nagykun-Szolnok

és Tolna vármegyében.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Az alábbi vármegyékre magas középhőmérséklet miatt adtak ki figyelmeztetést:

Bács-Kiskun,

Békés,

Csongrád-Csanád,

Hajdú-Bihar,

Szabolcs-Szatmár-Bereg,

Jász-Nagykun-Szolnok.

Az orvosmeteorológia szerint a hidegfront miatt dekoncentráltság és kialvatlanság jelentkezhet, az idősek, szívbetegek és a légzőszervi megbetegedésekben szenvedők panaszai is tovább fokozódhatnak. A front miatt fejfájás, és izom- és hasi görcsök is jelentkezhetnek, valamint az infarktus veszélye is megnő – írja az Időkép.

Szombaton is zivatarokra és záporokra kell számítanunk, néhol akár erősebb viharok is lehetnek. A kialakuló záporok, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a szél. A nappali maximumok az ország nyugati tájain 20 fok, keleten 33 fok körül alakulnak majd.

Vasárnap a zártabb felhőtakaró szakadozik, majd felhőátvonulások várhatók, több-kevesebb napsütéssel. A Dunától keletre többfelé, majd egyre kevesebb helyen valószínű eső, záporeső, zivatar.

A nap második felében a Dunántúlon is előfordul elszórtan csapadék. Sokfelé erős, helyenként viharos lesz az északnyugati, nyugati szél.

Vasárnap a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 26 fok között alakul. A csapadékos tájakon lesz hűvösebb.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras