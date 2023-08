Kritikus ponthoz ért a háború, és az idő nem az ukrán oldalon áll

Már két hónapja tart az ukrán ellentámadás, és a közelgő tél beállta előtt kellene eredményeket felmutatni a már támadó erőknek. A kérdés nem más, minthogy az ukrán hadsereg képes-e még valódi eredményeket elérni. A BBC elemzői és szakértői alaposan körbejárták a kérdést és arra jutottak, hogy

az ellentámadás kezdete óta eltelt két hónap alatt szinte semmi sem változott.

Az oroszok erők még mindig megszállás alatt tartják Ukrajna egyötödét, Donyecket és Mariupolt, amelyeket több hónapos ostrom után foglalt el. 2022 novemberében foglalták vissza az ukrán erők Herszont, ami jelentős előrelépést jelentett, de azóta jóformán semmi sem változott.

A BBC ellenőrizte azokat az ukránok által közétett eredményeket, amiket a közelmúltban jelentettek be. Az ellenőrzés megerősítette, hogy az ukrán erők valóban visszafoglalták Sztaromajorszke falut a donyecki régióban, és Bahmut környékén is sikerült kisebb területeket visszaszerezni, miközben a déli Zaporizzsja régióban is értek el eredményeket, ami később döntő fontosságú lehet. Délen továbbra is az orosz erők utánpótlási vonalainak elvágása az ukránok célja.

Miért ilyen lassú az ukrán ellentámadás?

A független elemzések szerint az ukrán ellentámadás kezdete óta az ukrán erők 16 kilométert nyomultak előre az összesen 160 kilométeres front két területén.

Történt előrelépés, de sokkal lassabban, mint azt Ukrajna és a Nyugat várta.

Az ukrán erők egyszerre három fronton támadnak, már javában használják a nyugati szállítmányokat, és bevetik a Nyugaton kiképzett erőiket, folyamatos szondázó műveleteket hajtanak végre az összesen 1125 kilométeres frontvonal mentén.

Az oroszok pontosan tudták mire készülnek az ukrán erők, hónapokon át készültek és építették fel védekező állásaikat.

Az árkok, bunkerek, tankcsapdák és árkok hármas rétegei - több ezer taposóaknával kiegészítve - hatalmas akadályt képeznek ukrán előrenyomulással szemben.

Mit mondanak a szakértők?

Marina Miron, a londoni King's College biztonságpolitikai szakértője szerint Ukrajnának át kellett gondolnia déli frontvonalra vonatkozó terveit, és a Krím visszafoglalására irányuló elképzeléseit.

Nem hiszem, hogy ez hamar sikerülhet

– mondta a Krím visszafoglalásáról, hozzátéve, hogy az ukrán erők Tokmak felszabadításában gondolkodhatnak jelenleg, ami egy kulcsfontosságú útvonalon fekszik egy olyan területen, amely az orosz erők logisztikai központjaként funkcionál.

Már ukrán katonai vezetés is arról beszél, hogy az ellentámadás nem hoz gyors eredményeket.

Az elemzések azt mutatják, hogy az orosz hadsereg tanult korábbi hibáiból, és meglepően jól és hatékonyan védekezik.

Rengeteg páncéltörő aknát használ, és légi erejét is rendszeresen beveti. A harci helikopterek az aknamezőkön túljutott ukrán páncélozott járműveket is rendszeresen lassítja vagy fel is tartóztatja.

Mi lesz az ukrán ellentámadással?

Miközben Oroszország kiépítette védelmét, Ukrajna egy tucatnyi, újonnan alakult páncélos dandárt állított fel, amelyek közül többet Nyugaton kaptak kiképzést, és jobb felszereléssel rendelkeznek, mint az oroszok.

Ukrajna most már képes rakétákat és lövedékeket akár az orosz vonalak mögé is kilőni. El tudják találni az orosz üzemanyag és lőszerraktárakat, és parancsnoki és irányító központokat, ami belülről gyengítheti Oroszország védelmét.

A BRITEK ÁLTAL SZÁLLÍTOTT STORM SHADOW RAKÉTA PÉLDÁUL TÖBB MINT 240 KILOMÉTERES HATÓTÁVOLSÁGGAL RENDELKEZIK, ÉS LEHETŐVÉ TETTE UKRAJNA SZÁMÁRA, HOGY AZ OROSZ ÁLLÁSOK EGY RÉSZÉT A FRONTVONALTÓL TÁVOLABBRA SZORÍTSA.

Ukrajna már az Egyesült Államok által szállított kazettás bombákat is használja. Az Egyesült Államok szerint ez hatásos lehet a megerősített orosz állások ellen. Gian Luca Capovin, a Jane's Defence szerint a kazettás fegyverek segíthetnek az ukrán ellentámadáson, de nem jelentenek megváltást.

Minden összevetve: az idő nem Ukrajna oldalán áll.

Az őszi, esős időjárás meg fogja nehezíteni a további előrenyomulást. Hamarosan kezdődik az amerikai elnökválasztási időszak, és ha Ukrajna addig nem tud döntő előrelépést felmutatni a harctéren, akkor egyáltalán nem biztos, hogy az USA és a NATO támogatása a jelenlegi szinten fog maradni. Ketyeg az óra, miközben Oroszországnak csak meg kell tartania a megszállt területeket.

A háború fejleményeit szombaton is percről percre közvetítjük.