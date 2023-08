Megszólalt az anyósülésről vezető gépjárműoktató, aki ellen eljárást indított a rendőrség

Korábban többen is meglepődtek, amikor bejárta az internetet a videó az autósoktatóról, aki az anyósülésről vezetett, miközben telefonált. Most Vencel János megszólalt az RTL-nek, és elnézést kért mindenkitől. Az is kiderült, hogy a rendőrség szabálysértési eljárást indított ellene.

Korábban mi is beszámoltunk róla, az anyósülésről vezetett egy gépjárműoktató Budapesten, de ha ez nem lenne elég, még telefonált is közben. Az esetről készült videó körbejárta az internetet.

A videó főszereplője, Vencel János most az RTL Híradó stábjának mesélte el a furcsa videó részleteit. Mint kiderült, Vencel már 24 éve vezet, és 18 éve oktatja is a vezetést. Elmondása szerint a róla megjelent videó épp két foglalkozás között készült.

Állítása szerint összesen körülbelül 300 métert tett csak meg az anyósülésről vezetve.

Az oktató azt is elmondta, hogy bár valóban furcsa lehetett a látvány, teljesen biztonságosan vezetett. Elmondása szerint bal kézzel is stabilan tudja fogni a kormányt, a póttükrök miatt pedig ilyen esetekben is mindent lát, ami az autó körül történik, szerinte az irányjelzőt is teljesen biztonságosan el lehet érni.

Az is kiderült, hogy az oktatóknak külön vizsgát kell tenniük az anyósülésből való vezetésből arra az esetre, ha a tanuló leblokkolna. Azonban elismeri, hogy hibázott, de csak a telefonálás miatt vállalja a felelősséget.

Minden embernek van egy édesanyja, akinek szerintem bárki felvenné a telefont még a legextrémebb helyzetben is. Én ezt tettem

– mondta Vencel János.

Azonban az RTL által megkérdezett ügyvéd másként látja. Szerinte nem csak a telefonálás miatt vonhatják felelősségre. Úgy gondolja, ha a rendőr meglátja, akkor mindenképp intézkednie kell a sofőr ellen.

A rendőrség pedig szabálysértési eljárást indított az autósoktató ellen. Egyelőre vizsgálják a videót, miben hibázhatott Vencel János, aki az RTL információi szerint néhány tízezer forintos bírságra számíthat.