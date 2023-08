Meglepő célpontok a magyarok utazási listáján

Bakó Balázs, az OTP Travel értékesítési menedzsere lapunk kérdésére kifejtette: „A tengerparti nyaralásokat tekintve nincs jelentősebb változás a korábbi évekhez képest; változatlanul Horvátország, Görögország, Törökország, Olaszország, Spanyolország, Egyiptom a legnépszerűbbek, de idén sokan keresik Ciprust, és komolyabb az érdeklődés és foglalásszám Tunézia vonatkozásában is.”

Nagyon népszerűek az egyénileg és csoportosan szervezett tengeri hajóutak, nyáron elsősorban a mediterrán térségbe, valamint keresik az észak-európai, például a norvég fjordokat érintő útvonalakat is. Bakó Balázs megjegyezte: fontos, hogy bár a kulturális körutazásoknak és csoportos városlátogatásoknak hagyományosan a tavasz és az ősz a szezonja, nyáron is számos ilyen út indul Európába és a tengerentúlra.

Az értékesítési menedzser a következő hónapokra vonatkozó kérdésünkre úgy fogalmazott,

a nagyon népszerű tengerparti nyaralások mellett tehát csoportos kulturális körutazásokon és városlátogatásokon is sokan vesznek részt a nyári és a kora őszi hónapokban.

„Nagy-Britannia és Írország, valamint Franciaország egyes régiói és városai, nyár végétől, szeptembertől Olaszország, Izrael és Isztambul is nagyon népszerűek. Az egzotikus desztinációk közül a nyári hónapokban is keresik és utaznak Balira, ami kulturális körutazással kombinált tengerparti üdülésre is nagyon alkalmas helyszín” – sorolta.

Bakó Balázs a külföldre utazó magyarok arányának változásáról elárulta:

A pandémia után megnövekedett utazási kedv idén is kitart, a foglalások száma tavalyhoz képest is növekedett, idén már várhatóan túlszárnyaljuk a 2019-es utasszámot.

Irány az Északi-tenger?

„A három legnépszerűbb mediterrán ország toronymagasan: Görögország, Törökország és Spanyolország. Görögországban hét szigetre (Kréta, Rodosz, Kárpáthosz, Korfu, Kefalónia, Zákinthosz, Lefkáda) és négy szárazföldi üdülőterületre (Parga, Szárti, Paralia, Tolo) utaztatunk. A török Riviéra is töretlenül népszerű a magas kategóriás all inclusive szállodáival. Idén Spanyolország is visszatért a legnépszerűbb desztinációk közé: Mallorca, Costa Brava, Costa Dorada és Costa del Sol üdülőterületei még szezon előtt beteltek. Heti 20 chartert és 3 buszt üzemeltetünk, szinte mind telt házas” – tudtuk meg Termes Nórától, az Ibusz hálózati és marketingigazgatójától.

Az európai városlátogató útjaik busszal és repülővel nagyon keresettek, ahogy a mediterrán hajóutak iránt is intenzív keresletet tapasztaltak. A nyári időszakban egyre többen érdeklődnek az északi-tengeri hajóutakról is.

„A mediterrán térségben a nyár októberig tart, sőt a török Riviérán november elejéig. Így a chartereink is eddig üzemelnek, továbbra is ezek az országok a népszerűek. Ősszel még intenzívebb a kereslet a városlátogatások, körutazások iránt, folyamatosan telnek be útjaink. Ebben az időszakban már a távolabbi desztinációk iránt is megélénkül a kereslet. Több újdonságot is tartogatunk az utazóközönség számára, melyek értékesítését hamarosan megkezdjük, például közvetlen charterjáratot szervezünk Izlandra az őszi ünnepek alatt” – árulta el Termes Nóra.

A tavalyi évhez képest 18 százalékkal többen utaztak velünk idén, tehát jelentős növekedés mutatkozott és mutatkozik a külföldi utazások iránt

– foglalta össze az Ibusz hálózati és marketingigazgatója.

Kevésbé ismert hely lehet a nagy sláger

„A Kartago Tours utasai a nyári szezonban kifejezetten a klasszikus nyaralóhelyeket keresik, ahol függetlenül az itthoni időjárás változékonyságától, szinte biztosan igazi strandidőt és kellemes hőmérsékletű tengert találnak. Az idei szezonban is a legnépszerűbb úti célok között szerepelnek a görög szigetek, a török Riviéra, Egyiptom és Tunézia. Egyiptomon belül Hurghada továbbra is felkapott, de egyre ismertebb és népszerűbb Marsza Alam, ahonnan az egyiptomi nyaralások kedvelt programja, a búvárkodás és sznorkelezés mellett egy különleges delfinrezervátumba is ellátogathatnak az utasok. Tunézián belül Dzserba és a tunéziai szárazföldi szállodák egyaránt keresettek idén” – osztotta meg Bocsák Zsófia, a Kartago Tours értékesítési és marketingmenedzsere.

Az Egyesült Arab Emírségekbe is egyre többen foglalnak őszi, téli és tavaszi utakat egyaránt. Dubaj mellett egyre keresettebb Rász el-Haima. Bocsák Zsófia arra számít, hogy

az eddig itthon kevésbé ismert emírség lehet a következő évek nagy slágere: amellett, hogy csodás tengerparti szállodái és természeti adottságai vannak, egyre több attrakcióval várják az aktív turistákat is Rász el-Haimában, például itt található a világ leghosszabb zipline-pályája.

A főszezonra a fent említett úti célokhoz már nem egyszerű szabad helyeket találni, így annak, aki még nem döntött a nyaralásról, nehezebb dolga lesz, mint korábban, „biztosan lesznek ilyen ajánlatok, de olyan fokú rugalmasságot igényel, amit nem biztos, hogy szívesen hoz meg valaki: például más országba tud csak elutazni, mint szeretett volna”.

Ami az utószezont illeti, a menetrendek is meghatározzák, hogy hova a legnagyobb a foglaltság, Tunéziába, Egyiptomba és Törökországba még az utószezonban is indulnak charterjáratok. Bocsák Zsófia kitért arra is, hogy élénkül az érdeklődés a késő őszi utazásokra: „Egyiptomban Hurghada és Marsza Alam, az Emirátusokban pedig Dubaj mellett a fent említett Rász el-Haima a legkeresettebbek erre az időszakra”.

A Kartago Tours által tapasztalt érdeklődés az utak iránt jóval meghaladta az előző éves szintet, idén sokkal többen indultak velük nyaralni külföldre.

(Borítókép: Rász el-Haima. Fotó: Stefan Tomic / Getty Images)