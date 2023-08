Saját cége lízingeli a luxusjachtot a leggazdagabb magyarnak

A magyar sajtóban korábban bemutatott többi luxusjachthoz hasonlóan ezt is Máltán regisztrálták. A Rose D'or azonban lényegesen nagyobb és drágább hajó, mint amilyenek korábban a magyar sajtóban szerepeltek.

Máltai cégadatok szerint az Euroleasing Zrt. a tulajdonosa annak a luxusjachtnak, amelynek fedélzetén lefotózták a leggazdagabb magyart. Az Euroleasing Mészáros Lőrinc bankjának, a Magyar Bankholdingnak a cége – derítette ki a SuperYachtFan szakmai portál. 2023. július 5. óta az Euroleasing szerepel tulajdonosként a máltai hajóregiszterben.

A ROSE D’OR névre keresztelt szuperjachtról először a 444 publikált fotókat, és a 62 méter hosszú hajó paramétereit is ismertette. E szerint a csúcssebessége 18 csomó, hat kabinja van 12 vendég fogadására, a legénység a kapitánnyal együtt 13 fős is lehet. Hatótávolsága 5000 tengeri mérföld, ehhez tele kell tölteni 130 000 literes dízeltartályát. Két darab 2400 lóerős, 3512C típusú Caterpillar motor hajtja. A magyar sajtóban korábban bemutatott többi luxusjachthoz hasonlóan ezt is Máltán regisztrálták.

A fedélzeten utazó Mészáros Lőrinc megfordult Szicília partjainál, Capri szigetén és Máltán is. Egy Superyachtfan nevű oldal szerint a szóban forgó ROSE D’OR ára 75 millió dollár, azaz hozzávetőlegesen 27 milliárd forint.

Korábban a magyar milliárdost a My Lady MLD fedélzetén is lencsevégre kapták. Azt a Szíjj László tulajdonában lévő jachtot 2020-ban 16,9 millió euróért, nagyjából 6 milliárd forintért hirdették eladásra.