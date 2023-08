A közszolgálati ellenőrzések 2023. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről címmel jelent meg a Magyar Közlönyben a kormány határozata.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt a feladatot kapta, hogy – a fővárosi és a vármegyei kormányhivatalok bevonásával – hajtson végre közszolgálati ellenőrzést a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek polgármesteri hivatalainál és közös önkormányzati hivatalainál az alábbi tárgykörökben:

A vizsgálat a 2022. január 1. napjától 2023. július 31. napjáig tartó időszak munkáltatói intézkedéseire terjed ki. A határidő 2023. november 30., Gulyás Gergelynek az ellenőrzések tapasztalatairól 2024. január 31-ig kell tájékoztatást adnia a kormány számára.

Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke az önkormányzatok átvilágításáról lapunk kérdésére úgy fogalmazott, hogy

2018-ban is volt ilyen típusú rendelet, nem új dologról van szó, viszont a kormányhivatalnak eddig is módjában volt és ezután is módjában lesz elvégezni ezeket az ellenőrzéseket. Természetesen az államnak joga van ellenőrizni a települések törvényes működését. Az önkormányzatok törvényességi felügyeletét a kormányhivatalok látják el, innen nézve akár a kormányhivatalok kritikájaként is felfoghatjuk a döntést.