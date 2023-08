Felkészült a BKK a Szigetre, gyakrabban fog járni a HÉV

A BKK idén is a közösségi közlekedést javasolja a Sziget megközelítésére: az elmúlt évekhez hasonlóan augusztus 11-étől 16-áig sűrűbben és éjjel-nappal közlekednek a H5-ös HÉV szerelvényei a Batthyány tér és az Aquincum között, valamint a fesztivál környékén közlekedő éjszakai járatokon a megszokottnál nagyobb kapacitású járművek állnak forgalomba. A BKK a helyszínen is jelen lesz: a H5-ös HÉV Filatorigát megállójában ideiglenes jegyértékesítő pontot üzemeltet a társaság, de a látogatók hasznos információkat kaphatnak a BKK oldalán is. Több BKK Ügyfélközpontban is kapható a Sziget CityPass by Budapest Card, amellyel ingyenesen vehető igénybe a közösségi közlekedés a fővárosban.