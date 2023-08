NGYSZ: Sokszor az ártalmatlan TikTok-videók is a dark weben kötnek ki

Az NGYSZ az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta: törekednek arra, hogy az internetről a lehető legrövidebb idő alatt eltűnjenek azok a jogsértő tartalmak, amelyek veszélyesek lehetnek a gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődésére.

Ennek érdekében szorosan együttműködnek a magyar hatóságokkal, a tartalomszolgáltatókkal, közösségimédia-platformokkal, illetve az INHOPE (International Association of Internet Hotlines – „Internetes Forródrótok” Nemzetközi Szövetsége) tagszervezeteivel.

A bejelentett tartalmak 58,03 százaléka (1164) a dark weben található – közölték, hozzátéve, hogy a gyermekpornográf tartalmak mellett egyéb káros kategóriában is gyakran érkeznek jogsértő linkek.

Az online zaklatás és a hozzájárulás nélkül közzétett tartalmak gyakran együtt járnak, sokan zaklatás, zsarolás nyomására küldenek magukról intim fényképet, amelyet aztán az elkövetők hozzájárulás nélkül közzétesznek – tudatta a szolgálat.

A közlemény szerint a biztonsagosinternet.hu oldalon kapott tartalmakat az elemzők a vonatkozó nemzeti jogszabályok szerint vizsgálják meg. Elsőként azt ellenőrzik, hogy az anyag valóban jogsértő-e, és van-e magyar vonatkozása.

Amennyiben igen, értesítik az illetékes nemzeti hatóságot, amely lefolytatja a szükséges eljárást. A rendőrségnek a bizonyítottan illegális és a vélhetően illegális tartalmakat is továbbítják. Az NGYSZ az első fél évben 1032 esetben fordult a Nemzeti Nyomozó Irodához.

Az olyan kifogásolható tartalmakat, amelyeknél nem merül fel magyar illetékesség, a tartalomszolgáltató felé van lehetőség jelezni. Ezt 19 esetben kellett megtenni. Az esetek többségében eltávolították az adott tartalmat

– ismertették.

A biztonsagosinternet.hu tagja a nemzetközi INHOPE szervezetnek, amely a gyermekpornográfia témakörén belül világszerte működő hotline-okat fogja össze. Így a külföldön hosztolt, gyermekek szexuális abúzusát ábrázoló tartalmakat a szolgálat az INHOPE ICCAM (I see Child Abuse Material) nevű nemzetközi platformjára továbbítja, ez az idén 122 esetben fordult elő – írták.

A biztonsagosinternet.hu a közelmúltban a TikTok Community Partner Channel programjának résztvevője lett, így lehetőség nyílt közvetlenül a TikTok felé jelezni az aggályos tartalmakat. Ezeket a platform 24 órán belül megvizsgálja, és szükség esetén eltávolítja a felületéről.

Az elmúlt két hónapban több sikertörténet is volt, a szolgálat töröltetett az oldalról hozzájárulás nélkül közzétett tartalmakat, illetve sértő videókat

– tudatták.

Az NGYSZ közleményéből az is kiderült, hogy a fiatalok szexuális abúzusáról készült tartalmak egyötödét maguk a gyerekek állítják elő. Ebből a magas arányból is látszik, hogy a gyerekek sokszor nem tudják, hogy mit szabad online, és mit nem. A szolgálat sokszor tapasztalja, hogy ártalmatlannak vélt tartalmak (például TikTok-videók, amelyekben a gyermek teljesen felöltözve táncol) is pornográf oldalakon vagy a dark weben kötnek ki.

Ezért fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a gyerekek mindig csak privát profilról posztoljanak, ahol saját barátaik, közeli ismerőseik követhetik őket. Ez az apró óvintézkedés sem jelent teljes körű védelmet. Mindig igyekezzünk a digitális lábnyomunk csökkentésére, azaz ne posztoljunk túl sokat. Gyakori jelenség az is, hogy teljesen ártalmatlan családi fotók kötnek ki a dark weben a gyermekpornográf tartalmak között. Ezért a hotline óvatosságra inti a szülőket, és nem javasolja, hogy nyilvánosan posztoljanak a gyermekeikről

– írták.

A közleményben kitértek arra is, hogy az NGYSZ-nek az Országos Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodás alapján lehetősége van közvetlenül a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztályának továbbítani a törvénytelennek vélt tartalmakat.

A szerzői jogvédelemmel kapcsolatos ügyeket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága felé irányítja a szolgálat. Emellett a hotline szakmai munkáját a Legfőbb Ügyészség is segíti.

A hotline üzemeltetését a Safer Internet Program által végzi a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. Az Európai Bizottság által kezdeményezett program célja, hogy a gyermekek, szülők, tanárok és döntéshozók részére felvilágosítást nyújtson az internetbiztonság témakörében. Az NGYSZ a program 2009-es elindítása óta a projekt magyarországi konzorciumvezetője, tudatosságnövelő központja és most már hotline-szolgáltatója is – olvasható a közleményben.

A biztonsagosinternet.hu oldalra bejelentést tenni az e-mail-cím megadásával, de anonim módon is lehet. Ha a bejelentő megadja az elérhetőségét, az elemzők tájékoztatni tudják arról, hogyan áll az ügy, illetve a bejelentésével kapcsolatos további tanácsokkal is szolgálnak – ismertette a szolgálat.