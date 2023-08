A Tisza-tavon a vízi járművek vezetőit is szondáztatták a rendőrök a hétvégén: összesen 15 ittas járművezetőt csíptek el. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szerint egyetlen vízi sporteszközt vagy járművet sem lehet alkoholos állapotban használni.

A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai 15 ittas hajóvezetőt buktattak le az elmúlt hétvégi kétnapos Tisza-tavi razzia alatt – számol be erről a szoljon.hu. A regionális portál szerint az ellenőrzés ideje alatt kiemelt figyelmet fordítottak a rendőrök a közúton és a vízen is az ittasan közlekedők kiszűrésére. A két nap alatt 17 ittas személyt szűrtek ki, közülük 15-öt a vízen, és két vezetői engedélyt vontak be. Helyszíni bírságot 117 esetben szabtak ki, valamint 38 szabálysértési és 22 büntetőfeljelentés született. A rendőrök 78 esetben figyelmeztetést alkalmaztak.

Pácban az ittas pecások

A víziközlekedéshez kapcsolódó jogszabályokban nem történt a közelmúltban a témát érintő változás.

Az alkoholfogyasztás a csónakot, kajakot, kenut, SUP-ot, vagy egyéb vízi járművet, vízi sporteszközt vezetőknek tilos. Ez általában egyetlen személy, aki teljes felelősséggel tartozik mások, az utasok életéért, és a közlekedési szabályok betartásáért

– nyilatkozta Mári Ilona alezredes. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője hozzátette: az utasokkal szemben ilyen elvárás nincs, amennyiben nem vesz részt a közlekedésben, például nem veszi át az evezést a csónak vezetőjétől. Az alkoholfogyasztás részükre abban az esetben megengedett, ha ahhoz a jármű vezetője hozzájárul – mivel ő határozza meg a járműben a magatartási szabályokat.

Bűncselekmény, ha gépi meghajtású a jármű

A szóvivő szerint a közúti közlekedéstől lényeges eltérés, hogy nincs pontrendszer és közigazgatási eljárás sem. Az alkoholfogyasztás mértékétől függően, amennyiben a csónak vagy egyéb vízi jármű gépi meghajtású, akkor bűncselekményt, azaz bűntettet vagy vétséget, illetve szabálysértést, valamint, ha nem gépi meghajtású a jármű, akkor szabálysértést valósít meg a vezető.