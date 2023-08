Írásbeli megkeresések és tiltakozások sora sem állította meg a pécsi városvezetést abban, hogy 40-50 éves fákat vágjanak ki a Diána téri piac megújítása érdekében. A pusztítás ellen civilek mellett a Párbeszéd – Zöldek, valamint az LMP-Magyarország Zöld Pártjának baranyai szervezete is felemelte a hangját, de hiába. Péterffy Attila polgármester szerint a zöldterület a fasor eltávolítása ellenére is nőni fog, a város zöld biztosa mégis lemondott.

Lassan egy héttel azután sem csitulnak az indulatok Pécs kertvárosában, hogy a tiltakozás ellenére az önkormányzat engedélyével egy egész fasort kivágtak.

A fapusztítást Péterffy Attila polgármester azzal magyarázta, hogy meg kell újítani a Diána téri piacot, úgy véli, egy zárt tér mindenki számára ideális lenne. A terveket látva a helyiek azonban fellázadtak, a környékbeliek a Pécsi Városvezető és Városvédő Egyesületet (PVVE) keresték meg, hogy kifejezzék elégedetlenségüket.

Felháborító, hogy olyan tervet készítettek, aminek következtében 40-50 éves fákat vágnak ki, egy egész fasort azért, hogy egy zárt épület legyen. Lehetőségük lett volna a meglévő piac befedésével, bővítésével ezt megvalósítani

– nyilatkozta az egyesület elnöke a bama.hu-nak egy nappal azelőtt, hogy a területen megkezdték a fűrészelést.

A PVVE nyílt levelet is írt a városvezetőnek, a tiltakozáshoz idővel a Zöld Fiatalok Egyesület is csatlakozott. A természetvédők a helyszínen láncokkal és transzparensekkel is igyekeztek tolmácsolni a véleményüket, a kérésük úgy szólt, hogy az új piac megépítésekor ökológiai szempontokat is vegyenek figyelembe. A Facebookon „Óvjuk meg a fákat a kivágástól a pécsi Diána téri piacon!" címmel egy csoport is létrejött, az online felületen több százan adtak hangot nemtetszésüknek.

Viszlát, fasor!

A civilek próbálkozása ellenére a fákat végül mégis kivágták, ezt pedig már a Párbeszéd – Zöldek pécsi és baranyai alapszervezete sem hagyta szó nélkül, Facebook-oldalán nyilvánosan is odaszúrt az egyébként baloldali városvezetésnek.

Sokszor és sok helyen elmondtuk, hogy a fák mekkora értéket képviselnek. Ezért nem a fákat igazítjuk a beruházásokhoz, hanem a beruházásokat a fákhoz! Azért van a tervező, hogy megoldja ezt a »problémát«, vagy a legkisebb károkozással alkalmazkodjon a környezethez. Pécsett a Diána téren nem ez történt

– írta a zöld párt helyi alapszervezete, hozzátéve, hogy a kivágás csak akkor állja meg a helyét, ha a fák betegek vagy balesetveszélyesek. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a piac megújítása mellett a természet védelme is közérdek, amit nem árt szem előtt tartani.

2023-ban ezek nem egymásnak ellentmondó dolgok, mégsem jutottunk el odáig, hogy mindkettő fontos legyen a városvezetésnek

– olvasható a bejegyzésben.

A város zöld biztosa is lemondott

A történet itt nem állt meg, a Diána téri fák kivágását az LMP-Magyarország Zöld Pártja baranyai szervezete is elutasította, közleményükben azt írták, hogy Kóbor József LMP-s önkormányzati képviselő és Keresztes László Lóránt pécsi országgyűlési képviselő egyaránt levélben kérte a munkavégzés alapjául szolgáló fakivágási engedély visszavonását, a projekt műszaki tartalmának módosítását a piac egykori területén lévő fák megóvása érdekében.

A városvezetés érdemi válasz helyett megkezdte a fák kivágását. Ennek nyomán Kóbor József 2023. augusztus 9-én lemondott a városi zöld biztosi pozíciójáról

– tájékoztatott az LMP – Magyarország Zöld Pártja Baranya vármegyei szervezetének elnöksége.

Egy nappal Kóbor József lemondása után a minden irányból zúduló kritikákra végül a polgármester is reagált, Péterffy Attila közösségi oldalán azt írta: többszörösére nő a zöldterület a Diána téren, a fejlesztés – amely 9 ezer négyzetméteren fog megvalósulni – hamarosan megkezdődik.

A politikus kiemelte azt is, hogy az átalakítás részeként

a parkban 784 darab cserjét, 7 darab facsemetét, valamint további 27 darab előnevelt fát ültetnek.

Napelemes közvilágítási rendszert építenek ki, a régi lámpákat 32 darab mozgásérzékelős lámpára cserélik.

A játszótér körül új kerítés készül, a rossz állapotú játékokat és a régi utcabútorokat szintén újakra cserélik.

Továbbá esőbeállót építenek a kutyafuttatón,

a parkolóban lesz új elektromos autóstöltő és három darab új kerékpártároló,

a park területén lesznek aszfalt- és támfalfelújítási, -megújítási munkák,

mindemellett a Barátság szökőkutat is felújítják.

Kapott hideget-meleget

Péterffy Attila posztja alá több száz komment érkezett, ami a többi bejegyzését elnézve igencsak soknak számít. Míg egyesek számára a fenti állítások némileg árnyalták a képet – volt, aki azt írta: „Én is szeretem a fákat, a zöld területeket, de be kell látni, hogy a lakosságnak kell a piac, ami útban van, azt sajnos el kell távolítani” – mások szerint a fasor kivágására nincs észszerű magyarázat.

Íme néhány komment:

„Ezt a tervet a fűrészelés előtt kellett volna előadni, nem utólag magyarázkodni. Sokan szerették a kispiacot úgy ahogy volt! Valakit az itt élők közül megkérdeztek?”

„A térkő nem zöld, a bokor nem ad árnyékot… a 40 éves fa adott.”

„Tisztelt Polgármester Úr! Magam azok közé tartoztam, akik bíztak az új vezetésben, és a továbbiakban is szeretnék bízni. Higgye el, sokszor még mentegetni is szoktam a városvezetést. Ámde felhívom a figyelmét, hogy a bizalom megőrzéséért tenni kell. Jelen körülmények között, mikor a klímakatasztrófa a nyakunkon van, már hiába dugjuk fejünket a homokba, kénytelen mindenki a saját bőrén érezni a problémát. Ebben az esetben minden egyes fát kötelességünk megőrizni, sőt parkolók helyett minél több parkot telepíteni.”

Péterffy Attila bejegyzése ellenére a már említett, civilek által létrehozott Facebook-csoportban sem csillapodnak a kedélyek, egy nő röviden csak annyit írt: „Barbárok. Biorobotok. Ezeknek mindegy.”