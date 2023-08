Elhatárolódott a Helsinki Bizottság az alapítójától a pedofíliáról tett kijelentései miatt

Elfogadhatatlannak nevezte közleményében a Magyar Helsinki Bizottság azokat a kijelentéseket, amelyeket Kőszeg Ferenc, a szervezet egykori alapítója tett a pedofíliával kapcsolatban a Partizánnak adott életútinterjújában – hívta fel erre a figyelmet a HVG. A szervezet azt írta, hogy „Kőszeg Ferenc válaszai szöges ellentétben állnak a Magyar Helsinki Bizottság értékrendjével, a kiszolgáltatott helyzetben lévők érdekében végzett mindennapi munkánkkal és a belső szabályzatainkkal is”. Annak ellenére, hogy Kőszeg Ferenc az egyik alapítójuk, sőt a szervezet elnöke volt, már „közel húsz éve nem képviseli a Magyar Helsinki Bizottságot, nem nyilatkozik a szervezet nevében” – emlékeztetett erre a Bizottság.

Pontosan részletezte az álláspontját

Gulyás Márton, a Partizánban Kőszeg Ferencet a még 2009-ben megjelent írásáról kérdezte. A tizennégy évvel ezelőtt egy cikkben azt írta: „Az Amerikából világszerte szétterjedt újprüdéria, miután a homoszexualitást már nem illik üldöznie, pedofíliát hörögve vesz üldözőbe minden erotikával átszőtt érzelmi kapcsolatot felnőtt és gyerek között”. A műsorvezető feltette a kérdést: van-e olyan erotikával átszőtt érzelmi kapcsolat felnőtt és gyerek között, ami helyeselhető, vagy nincs?

Kőszeg Ferenc erre azt mondta, hogy „nem lehet ezt ilyen merev kategóriában leírni”.

Ezt később úgy folytatta, hogy a hatóságok nem tudják úgy kezelni az ilyen ügyeket, hogy ne okoznának nagyobb kárt vele a gyereknek, mint önmagában az a szexuális kapcsolat, amit egy felnőttel létesített. Szerinte nem kell feltétlenül a büntetőjog szigorát elővenni olyan eseteknél, amikor felnőtt és gyermek szexuális kapcsolatáról van szó.

Majd később Gulyás Márton megkérdezte tőle, hogy „a fiad egy olyan iskolába jár, ahol van egy pedofil tanár, és amikor kérdezte a fiad, hogy mit lehetne ezzel kezdeni, akkor azt mondtad, hogy most már járd ki azt a pár évet, ami még hátravan, és aztán úgysem fogsz vele többet találkozni?”. Mire Kőszeg azt felelte:

Hát, körülbelül igen, azt mondtam neki, hogy ne menjen bele ilyenbe. Nagyon távol áll tőlem, hogy a pedofíliát bármilyen formájában helyeseljem, csak azt mondom, hogy amennyire lehetséges, kerüljük el az ezzel kapcsolatos nyilvános leleplezést, konfliktust, felelősségre vonást, mert nem lesz a dolog ettől jobb, csak rosszabb.

Kőszeg Ferenc beszélt egy olyan 16 éves lányról is, aki egy gimnáziumi könyvtárossal tartott fenn viszonyt, szerinte ebben nincs semmi probléma. „Nagyon sok olyan dolog van, ami nem helyeselhető és mégiscsak van” – mondta.

Szerinte hibázott a liberális oldal is

A beszélgetés alatt felmerült Sipos Pál esete is, aki, mint ismert, pedagógusként többször is visszaélt hírnevével, hatalmával: nyári táboraiban többször is előfordult, hogy együtt maszturbált 14-18 éves fiú diákjaival, de fogdosott és csókolt meg 18 év alatti lányt is.

Kőszeg Ferenc a botrány kirobbanása után helytelenítette, hogy a jobboldal mellett a liberális értelmiség is elítélte a tanárt.

Gulyás Márton pedig rákérdezett: helyes-e, hogy elítélték? Mire Kőszeg Ferenc többször is csak annyit mondott, hogy „nem tudom”. A műsorvezető erre megkérdezte, hogy „nem bántak igazságosan Sipossal?” Kőszeg Ferenc erre azt mondta:

Annyi változata és alesete van az olyan kapcsolatoknak, amelyek helyteleníthetők, hogy nagyon óvatos lennék ennek az elítélésével, de nem is annyira az elítélésével, hanem inkább a nyilvánosságra hozatalával.

Gulyás Márton nem hagyta annyiba és pontosítást kért: „Ne haragudj, Feri, segíts megértenem: abban, hogy valaki a rábízott gyermekeket a táborozás során vagy iskolai helyzetben a lakására hívja, vagy a táborban maszturbál velük, vagy illetéktelen módon csókolgatja őket, ez milyen dimenzióban merülhet föl, mint helyeselhető, vagy el nem ítélendő helyzet?”

Kőszeg Ferenc erre úgy reagált, hogy „kizárólag abban a dimenzióban, hogy akkor legyen ennek hatósági következménye, ha tényleg valami olyasmi történik, ami megengedhetetlen”.

„De gyerekekkel együtt maszturbálni egy felnőttnek, ez hol megengedhető?” – tette fel a kérdést Gulyás Márton, mire a Magyar Helsinki Bizottság korábbi elnöke egyszerűen csak megvonogatja a vállát, hosszan hallgatott, majd hozzátette: „azt gondolom, hogy ennek a megtörténte még mindig kisebb baj esetleg, mint ennek a nyilvános leleplezése”.

A cikkben idézett párbeszéd 1 óra 3 perctől kezdődik:

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg. im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.

(Borítókép: Kőszeg Ferenc 2012. február 10-én. Fotó: Kovács Attila / MTI)