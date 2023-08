Újabb részletek derültek ki a Békéscsabán megkéselt bokszedző meggyilkolásáról

Szerdán meggyilkolták Szabó Sándor egykori bokszbajnokot, az ökölvívó-válogatott korábbi edzőjét. A gyilkosság körülményeiről most újabb részletek derültek ki, és nyilatkoztak az áldozat ismerősei is.

Mint megírtuk, Szabó Sándor egy békéscsabai hotel alkalmazottjaként dolgozott, és az egyik vendég támadta meg. A férfi többször is megszúrta őt, és a kórházba szállítása után belehalt a sérüléseibe.

A TV2 Tények című műsora ismertette azt, hogy pontosan miként történt a gyilkosság. A hírműsor szerint Szabó Sándor a hotel biztonsági szolgálatát vezette, a támadó – egy 27 éves érdi férfi – pedig vendégként bulizott a hotelben, de a teraszon őrjöngeni kezdett, mire Szabó Sándor földre vitte őt.

Ekkor azonban a támadó hirtelen előrántotta a bicskáját, és a combjába döfte a kést.

Szabó Sándor egy pillanatra a másik irányba nézett, amikor ez történt, ezért érte váratlanul a támadás. Az RTL Híradónak az áldozat egyik barátja azt mondta erről: Szabó Sándor először az őrjöngő vendég fölé hajolt megnézni, hogy szüksége lesz-e orvosi ellátásra, miután földre vitte. Eközben nézett félre egy pillanatra, és a földön fekvő ember abban a pillanatban vette elő a kését, és szúrta meg őt.

A Tények szerint a döfés a combartériáját találta el, a lábából ömleni kezdett a vér. Az áldozat a földre esett, mire a támadó nekirontott, és több alkalommal megszúrta, majd – egy szemtanú szerint – meg is rugdosta az áldozatot.

Hangai József, az OMSZ kommunikációs vezetője a Tényekkel közölte, hogy a helyszínre érkező mentők kritikus állapotban látták el Szabó Sándort, és a helyszíni stabilizálás után életveszélyes állapotban vitték kórházba, de nem tudták megmenteni életét.

A Tények azt is közölte, hogy a férfi feleségét sokkolta a tragédia, és már a 10 éves kislánya is tudja, hogy mi történt. A magyar sporttársadalom több tagját is megdöbbentette a tragédia.

Borzasztó nagy veszteség nekünk, Sanyit évtizedek óta ismerjük. Egy kiváló sportember, edző, egy nagyon-nagyon jó barát, egy örökvidám ember volt

– mondta Gregor László, a Békés Megyei Harcművész Szövetség elnöke.

Barátai szerint Szabó Sándor az efféle helyzeteket rendszerint magabiztosan oldotta meg, a tragédiát az okozhatta, hogy most nem számított a végzetes késszúrásra. Az egykori sportoló emlékére barátai és családtagjai gyertyagyújtást szerveztek a hotelnél szerda este.

A támadó elmenekült a helyszínről, és a rendőrség körözést adott ki ellene. A gyanúsított végül szerda reggel feladta magát a monori rendőrkapitányságon. Végül a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága emberölés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vette, és eljárást indítottak ellene.