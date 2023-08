Jégesővel és villámlással, de marad a kánikula

Csütörtökön napos-gomolyfelhős időre számíthatunk, időnként több tájegységünkön is kialakulhat elszórtan zápor, zivatar. Északon, északnyugaton élénk lehet a keleties irányú szél, de erős, viharos széllökések csak zivatarok környezetében lehetnek. A nappali maximumok 27 és 32 fok között alakulnak.

Csütörtökön napos-gomolyfelhős időre számíthatunk, időnként több tájegységünkön is kialakulhat elszórtan zápor, zivatar. Északon, északnyugaton élénk lehet a keleties irányú szél, de erős, viharos széllökések csak zivatarok környezetében lehetnek. Hajnalban 15–21 fok várható, elsősorban a nyugati tájakon pára- és ködfoltok is kialakulhatnak – írja az Időkép.

A legmelegebb órákban 27 és 32 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.

Fotó: Időkép

Az Országos Meteorológiai Szolgálat zivatarok miatt kilenc vármegyére adott ki elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat

Pest,

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Fejér,

Hajdú-Bihar,

Heves,

Komárom-Esztergom,

Nógrád,

Szabolcs-Szatmár-Bereg

és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Nem lesz front

Csütörtökön nem lesz időjárási front felettünk, de mind a hideg-, mind a melegfrontra érzékenyek tapasztalhatnak kellemetlen panaszokat. Migrén, izom- és hasi görcsök, illetve görcsös fejfájás is kialakulhat, felerősödhetnek az ízületi panaszok is, emellett keringési problémák, vérnyomás-ingadozás, szédülés is jelentkezhet.

Záporok, zivatarok környezetében az asztmások állapota romolhat, valamint fülledtebbé válik a levegő, ami rosszullétet, nehézlégzést okozhat. Fáradékonyság, tompaság, dekoncentráltság sokaknál felléphet, az egyre melegedő éjszakák miatt pedig alvászavarok, álmatlanság is előfordulhat.

Nehéz nap vár az idősekre, valamint a szív- és a keringési rendszer betegségeivel élőkre, így ők lehetőleg kerüljék a nehéz fizikai megterhelést. Délelőtt tíz és délután négy óra között az UV-sugárzás erős, nagyon erős fokozatot ér el, ezért figyeljünk bőrünk fokozott védelmére!

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras