„A nemzeti ünnepeket megette a politika, kár másban reménykedni”

„A nemzeti ünnepek közül augusztus 20. talán a legkevésbé átpolitizált. 1956 vagy 1848 nyitottabb interpretációra ad lehetőséget, könnyebben aktualizálható egy politikai erő számára, elmondható, hogy az adott helyzetben hogyan értelmezik a szabadságot, a szuverenitást. Augusztus 20. viszont nem olyan történelmi eseményhez kapcsolódik, amelynek a jelentése könnyen aktualizálható” – fogalmazott lapunk kérdésére Mikecz Dániel.

A politológus megjegyezte, augusztus 20. azért is kevésbé átpolitizált ünnep, mert nyáron van, sokan inkább a nyaralással foglalkoznak, vagy a tűzijátékra asszociálnak, míg március és október politikailag aktívabb időszak.

Mikecz Dániel arra a kérdésünkre, hogy a nemzeti ünnepek kaphatnának-e a politikai törésvonalakat áthidaló funkciót, kifejtette:

A politológus végül kitért arra is, inkább a köztársasági elnök az, aki arra törekszik, hogy a pártokon és az ideológiai törésvonalakon átívelő gondolatokat képviseljen, elsősorban a szilveszteri beszédében.

Nagy Attila Tibor lapunk kérdésére kijelentette:

Magyarországon a nemzeti ünnepeket megette a politika. Mindig is így volt és a jövőben is így lesz. Kár másban reménykedni. Önmagában persze igaz, hogy a nemzeti ünnepek sosem választhatók el a politikától, hiszen az ünnepek által felidézett események is valamilyen politikai keretek között, illetve a meglévő keretek fellazításáról szóltak – lásd, forradalmak. Ám a 20. század tapasztalatai szerint a különböző ideológiájú rendszerek – dualizmus, Horthy-korszak, szocializmus, liberális magyar demokrácia (1990–2010) és a Nemzeti Együttműködés Rendszere (2010–) – a maguk szája íze szerint és a maguk érdekei alapján színezik ki a régen történteket. A különbség abban van, melyik rendszer mennyire hatékonyan és ügyesen tudja a maga javára és a tömegek számára is hihetően értelmezni a magyar nemzeti ünnepeket.