A védett kerékpársávokon csúsznak meg a reptéri buszok

Láthatóan nem csitulnak a budapesti védett kerékpársávok által keltett indulatok. A Fővárosi Önkormányzat megbízásából a Budapest Közút még júniusban rugalmas zöld oszlopokkal határolta el az Üllői- és Váci út kijelölt biciklisávjait mindkét irányban. A döntést először a mentősök kifogásolták, mondván, hogy akadályozza a gyors előrehaladásukat.

Az Üllői úti helyszínen megmértük a kerékpársáv szélességét, és azt is ellenőriztük, hogy oda be tud-e hajtani egy megkülönböztető jelzést használó mentő (Mercedes Sprinter). Az ugyan, ha szűken is, de befér, azonban egy tűzoltóautó már nem, illetve csak úgy, ha ráhajt a zöld műanyag oszlopokra (pollerekre). A taxisok, ha nem is örültek, de elfogadták, hogy a korábban metrópótlást támogató buszsávból lekerített bringaút lett.

A főváros közlekedési cége, a BKK ugyanakkor ebben a szakmai kérdésben a múlt hétig hivatalosan nem foglalt állást,

noha információink szerint a tömegközlekedési részlegnél közel sem volt mindenki meggyőződve arról, hogy a védett kerékpársávok kialakítása nem okoz majd problémát. Helyette augusztus 15-én közös uzsonnázással ünnepelték meg a bicikliseknek kedvező, gépjárművek forgalmi sávját szűkítő döntést, és az erről szóló hírben rejtették el, hogy egyébként a kameraadatokat elemzik, illetve a WAZE számait nézik. Ezek alapján pedig azt írták, nem tapasztaltak jelentősebb fennakadásokat.

Belassult a repülőtéri busz

Aki közösségi közlekedéssel szeretne eljutni a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, vagy onnan bejönni a városközpontba, az a BKK 100E buszjáratával utazhat. Az M3-as metró felújítása alatt a 100E „repülőtéri expressz” és az M3-as metrópótlók a pesti belváros és a Határ út között a buszsávokat közösen használták, azonban a felújítás végeztével ezek a sávok megszűntek, így már a 100E járat sem önálló, védett buszsávban közlekedik.

Míg a korai órákban a reptérről a Deák térre 33-35 perc alatt ér be a busz, a reggeli és a késő délutáni időszakban ehhez már 45-50 percre van szüksége. Csütörtökön a Budapest GO alkalmazásán jól látszott, hogy a buszok csúcsidőben nem is az eredeti útvonalon, a jelzett Üllői úton, hanem az Elnök utca – Diószegi Sámuel utca – Baross utca útvonalon kerülik az Üllői út Népliget és a Kálvin tér közti szakaszát. A terelés abból a szempontból érthető módosítás volt, hogy a Baross utca egyes külső részein van buszsáv, illetve a felfestett bicikli útra a busz rá tud hajtani, míg ugyanez nem mondható el a pollerekkel védett Üllői úti szakaszról.

A kerülő ugyanakkor már önmagában minimum 8-10A perccel növeli a menetidőt, ehhez adódhat az a további időveszteség, amit a Baross utcán olykor kialakuló dugók okoznak.

Lapunk belső, BKK-s információi szerint az említett eseti terelés azóta lett része a napi forgalomszervezésnek, mióta a zöld karók kikerültek az Üllői útra. A kényszerű terelés most egyfajta beismerése annak, hogy a bringások biztonságáért a közösségi közlekedéssel utazók idejével fizettek. A 100E szolgáltatása ráadásul sok Magyarországra látogató turista első közlekedési élménye lesz.

A terelést látva kérdéseket küldtünk csütörtökön délelőtt a BKK-nak, egyebek mellett arról érdeklődve, hogy álláspontjuk szerint mi a menetidő növekedésének és a 100E járatok belső-Józsefváros felé terelésének oka. Délutánra a terelés megszűnt.

A főváros közlekedési cége megerősítette, hogy figyelemmel kísérik a forgalom alakulását, és a lehetőségekhez mérten mindent megtesznek annak érdekében, hogy a járatok a meghirdetett menetrend szerint közlekedjenek.

Ez különösen fontos pl. a 100E járat esetén, hiszen a busz utasainak szinte mindegyike repülővel utazik tovább Budapestről. Egyes esetekben, különösen előre nem tervezett történések miatt (pl. baleset) előfordulhat, hogy az Üllői úton, illetve a Ferihegyi repülőtérre vezető úton olyan torlódás alakul ki, amelytől jelentősen megnövekedne a járat menetideje. Kollégáink ilyenkor operatív döntés alapján a járatot megállóhely-kihagyás nélkül, de módosított útvonalon – az említett esetben részben a Baross utcán – közlekedtetik, hogy a lehető legrövidebb menetidővel közlekedhessen a pesti belváros és a reptér között (illetve természetesen ellenkező irányban is). A két útvonal, a normál menetrend szerinti Üllői úti és a terelt, Baross utcai irány között csak néhány perces különbség van, ezért az utasok szempontjából jelentősen kedvezőbb, ha a dinamikus útvonaltervezéssel – jelen esetben a Baross utcai tereléssel – biztosítható a tervezettel leginkább megegyező menetidő.

Az ilyen változtatással igyekeznek kiküszöbölni, hogy az eredetileg 34 percesre tervezett út hosszabb legyen, ami torlódások esetén előfordulhat. A BKK szerint a Baross utcán át való közlekedtetéssel mindössze 2 perccel lesz hosszabb a menetidő. (A Budapest GO tegnapi adatai szerint a buszok egyes időszakokban, irányonként eltérő mértékben, de 8-10 perces késést simán összeszedtek, úgy tudjuk, hogy jellemzően a belső-Üllői úti szakaszon. Tegnap délután a városközpont felé 52 perces menetidőt is regisztráltunk.)

A helyzet érdekessége, hogy a közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának megőrzése mellett is lett volna lehetőség a pollerekkel védett kerékpársáv kialakítására. Ha nem teljes (260 cm körüli) szélességű, csak félszélességű bringautakat jelöltek volna ki, akkor befelé elfért volna a két gépkocsisáv mellett még egy buszsáv, és a kifelé vezető oldalon is két sáv – magyarázza egy hozzáértő szakember.

Közösségi oldalon olvasható érv szerint Ferihegyre döntően a külföldi turisták utaznak (ezért is emelték idén áprilisban könnyű kézzel a vonaljegy árát 2200 forintra), ők pedig ráérnek. Egy közlekedési szakember szerint azonban ez nem a jövőbe mutató, utasbarát hozzáállás. Különösen annak fényében nem az, hogy a reptéri buszok kihasználtsága egyre növekszik, ma már a repülőtéri utazások egyharmadát a BKK járataival bonyolítják. Júniusban volt olyan hét, amikor már több mint 93 ezren vették igénybe; a Sziget, illetve az atlétikai vb pedig újabb rekordszámokat eredményezhet.

