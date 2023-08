Kulturális oka lehet annak, hogy nem érkeznek most Budapestre nyugati vezetők?

A budapesti atlétikai világbajnokság és az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmával több diplomáciai találkozóra is sor kerül a magyar fővárosban, amelyen Orbán Viktor is részt vesz. Összesen 15 vezető érkezik Magyarországra, de eddig egyetlen nyugati vezetőről sem tudni, a szakértő szerint ennek kulturális okai is lehetnek.